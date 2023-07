RUPTURE: Amber Alert annulée, les enfants de la Colombie-Britannique retrouvés en sécurité

Les deux enfants dans une alerte Amber à l’échelle de la province ont été retrouvés en toute sécurité, selon la police.

La GRC de Surrey a déclaré samedi 29 juillet que vers 19 h 20, Joshuah, 10 ans, et Aurora Bolton, 8 ans, étaient en sécurité. Ils sont maintenant en train de retrouver leur famille.

« Nous reconnaissons que beaucoup ont suivi cette enquête de près depuis que l’alerte AMBER a été émise », a déclaré le cap. Vanessa Munn « Nous apprécions sincèrement l’aide du public, des médias, de la communauté et des partenaires policiers, qui ont tous joué un rôle important pour aider à localiser les enfants en toute sécurité. »

Les enfants ont été portés disparus par leur père à la GRC de Surrey le 17 juillet, après que leur mère, Verity Bolton, ne les lui ait pas rendus.

L’alerte Amber a été lancée le 19 juillet.

Verity et ses enfants ont quitté la région de Surrey pour des vacances prévues dans l’Okanagan le 28 juin.

Verity a été vue pour la dernière fois à Kamloops en train de quitter une épicerie le 15 juillet et les enfants ont été vus pour la dernière fois dans une station-service de Merritt le 7 juillet. On pense que les trois voyageaient avec le père de Verity, Robert Bolton, et son petit ami Abraxas Glazov.

La police pensait qu’ils vivaient hors réseau.

Voici une chronologie de leurs allées et venues :

