Rupture absolue de la machinerie constitutionnelle à Manipur : Cour suprême

Dans des remarques cinglantes contre le gouvernement au sujet de la violence ethnique au Manipur, la Cour suprême a déclaré aujourd’hui qu’il y avait eu un effondrement absolu de l’appareil constitutionnel dans l’État au cours des deux derniers mois.

Qualifiant l’enquête de « tardive » et de « léthargique », le juge en chef indien DY Chandrachud, qui dirige le banc, a déclaré qu’il y avait eu un retard dans l’enregistrement des FIR et des déclarations. Le tribunal a également exigé la présence personnelle du directeur général de la police de Manipur lors de la prochaine audience de lundi.

Les commentaires du tribunal sont susceptibles de donner des munitions supplémentaires à l’opposition, qui a exigé la destitution du ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, et l’imposition du régime présidentiel dans l’État.

Lorsque l’audience a commencé cet après-midi, le solliciteur général Tushar Mehta a informé le tribunal que 6 523 FIR liés à la violence avaient été enregistrés, dont 11 concernaient des crimes contre les femmes et les enfants. Il a déclaré que les données faisaient partie d’un rapport de situation qu’il soumet au tribunal.

M. Mehta a déclaré à la magistrature que sept personnes, dont un mineur, avaient été arrêtées dans l’affaire liée à l’horrible vidéo des femmes qui ont défilé nues et qui auraient été violées collectivement. Le juge Chandrachud a demandé si les policiers accusés d’avoir remis les femmes à la foule avaient été interrogés, ce à quoi M. Mehta a déclaré qu’il ne serait peut-être pas possible d’obtenir les informations du jour au lendemain.

Le CJI a ensuite recherché des détails sur un autre incident au cours duquel deux femmes ont été violées collectivement et assassinées.

Précédant sa réponse d’un avertissement indiquant qu’ils avaient traversé plus de 6 000 FIR du jour au lendemain et qu’il pouvait y avoir des erreurs dans les données, M. Mehta a déclaré au banc qu’un Zero FIR avait été enregistré le 15 mai et qu’il avait été converti en un FIR régulier le 16 juin. Lorsque le CJI a demandé s’il y avait eu des arrestations, le solliciteur général a répondu qu’il n’avait aucune information à ce sujet.

En parcourant le rapport soumis par M. Mehta, le CJI a souligné qu’un FIR était daté du 26 juillet pour un incident survenu le 4 mai.

« À part un ou deux cas, il n’y a pas eu d’arrestations dans d’autres cas ? L’enquête est tellement léthargique. Il y a eu un retard dans le dépôt des FIR, pas d’arrestations. déclarations des victimes », a demandé CJI Chandrachud.

« La police d’État est incapable d’enquêter. Ils ont perdu le contrôle. Il n’y a absolument aucune loi et ordre… Il y a eu un effondrement absolu de l’appareil constitutionnel à Manipur au cours des deux derniers mois », a déclaré un juge en chef en colère.

Le solliciteur général a informé le tribunal que 252 personnes avaient été arrêtées jusqu’à présent dans le cadre des 6 523 FIR. Il a assuré au CJI qu’il n’y aurait pas de léthargie de la part du gouvernement et a déclaré que le centre était prêt à transférer les 11 FIR au CBI.

« Il y a environ 6 500 cas. Nous voulons voir les cas graves. Vous ne pouvez pas tout transférer au CBI. Nous devons mettre en place un mécanisme », a déclaré le CJI.

Notant qu’il y a eu 150 morts à Manipur depuis que les violences ont éclaté le 3 mai, le juge Chandracud a déclaré que les éléments fournis au tribunal étaient insuffisants. « L’État doit procéder à l’exercice de démantèlement des FIR, combien de FIR concernent des meurtres, des viols, des incendies criminels, des pillages, des outrages à la pudeur, des destructions de lieux de culte religieux et des blessures graves », a-t-il déclaré.

Le tribunal a alors ordonné au directeur général de la police d’être présent lors de la prochaine audience de lundi et lui a demandé de préparer les informations suivantes sur chacune des FIR : date de survenance de l’incident ; date d’enregistrement du Zéro FIR ; date d’enregistrement de la FIR régulière ; date à laquelle les déclarations des témoins ont été enregistrées ; date à laquelle les déclarations en vertu de l’article 164 du Code de procédure pénale (CrPC) ont été enregistrées ; et la date à laquelle les arrestations ont été effectuées.

Le juge Chandrachud a déclaré que le tribunal pourrait envisager de constituer un comité d’anciens juges de la Haute Cour. « Nous réfléchissons à haute voix pour qu’il n’y ait pas de surprises », a-t-il déclaré.

Le tribunal avait également posé des questions difficiles au gouvernement lors de l’audience d’hier.

« Il est indéniable que des crimes contre les femmes ont lieu dans toutes les régions. La seule réponse est la suivante. Vous ne pouvez pas excuser ce qui se passe dans une partie du pays, comme Manipur, au motif que des crimes similaires se produisent dans d’autres parties aussi. La question est de savoir comment traiter le Manipur ? Mentionnez que… Êtes-vous en train de dire de protéger toutes les filles de l’Inde ou de ne protéger personne », avait demandé le CJI lorsqu’un avocat avait évoqué les crimes contre les femmes au Bengale. , Rajasthan et Chhattisgarh.

La question a conduit à un blocage au Parlement, les deux chambres étant ajournées à plusieurs reprises depuis le début de la session de la mousson le 20 juillet.