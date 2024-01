RUPTURE : 24 heures après avoir annulé le budget de Rivers, la Haute Cour rend un autre verdict notable en pleine crise

Une haute cour a rejeté une action en justice avant de contester la légitimité de l’intervention présidentielle dans la querelle Nyesom Wike-Sim Fubara

Legit.ng rapporte que le tribunal a déclaré qu’il n’était pas compétent pour connaître de l’affaire

La plainte a été déposée par 10 représentants des « fils et filles de l’État de Rivers » dirigés par un ancien homme d’État du delta du Niger, Anabs Sara-Igbe.

Le journaliste légitime de Ridwan Adeola Yusuf a plus de 6 ans d’expérience dans la couverture de la gouvernance et de la politique.

Port Harcourt, État de Rivers – La Haute Cour de Rivers siégeant à Port Harcourt a rejeté une plainte contestant la légalité de l’intervention du président Bola Tinubu pour résoudre la crise politique dans l’État.

Comme rapporté par La nation Le mardi 23 janvier, l’action a été radiée par le tribunal pour défaut de compétence.

Lire aussi RUPTURE : Anxiété alors que les législateurs du PDP limogés de l’Assemblée du Plateau s’engagent à forcer les membres de l’APC à partir

L’intervention du président Tinubu dans la crise politique de Rivers a permis l’instauration d’une paix provisoire. Crédits photo : Nyesom Ezenwo Wike – CON, GSSRS, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, Sir Siminalayi Fubara

Source : Facebook

L’affaire a été déposée par 10 représentants des fils et filles de l’État dirigés par Anabs Sara-Igbe contre le président Tinubu ; le gouverneur de l’État de Rivers, Siminalayi Fubara ; le président de la Chambre d’assemblée, Martin Amaewhule ; Chambre d’assemblée de l’État de Rivers ; et le Parti démocratique du peuple (PDP).

Les plaignants cherchaient à connaître l’interprétation constitutionnelle de l’accord de paix et à savoir si les directives contenues dans les documents visant à sortir de l’impasse politique dans l’État n’étaient pas en contradiction avec la constitution de 1999 telle que modifiée.

Ils ont également cherché à savoir si Tinubu avait le droit légal d’ordonner au gouverneur de présenter à nouveau le budget 2024 à 24 membres de l’Assemblée dirigée par Amaewhule, même après que leurs sièges aient été déclarés vacants.

Les requérants demandèrent en outre s’il était approprié que les noms de commissaires ayant volontairement démissionné de leurs fonctions soient à nouveau soumis à une vérification.

Lire aussi RUPTURE : La Haute Cour déclare illégal le budget de 800 milliards de nairas de Fubara’s Rivers pour 2024

Ils voulaient que le tribunal détermine si les 24 membres de l’Assemblée dirigée par Amaewhule après avoir fait défection du PDP au All Progressives Congress (APC) avaient toujours le droit d’être membres de l’Assemblée législative.

Cependant, lorsque l’affaire a été soulevée le mardi 23 janvier, le juge président, le juge Chinwendu Nworgu, a rejeté toutes les requêtes et a décliné sa compétence pour connaître de l’affaire. selon Journal d’avant-garde.

Nworgu a cité le jugement de James Omotosho de la Haute Cour d’Abuja, qui a annulé les activités de la faction de l’Assemblée dirigée par Edison Ehie.

Ce qu’il faut savoir sur la crise de Rivers :

La Haute Cour déclare illégal le budget de Fubara’s Rivers

Plus tôt, Légitime.ng a rapporté que la Haute Cour fédérale d’Abuja avait annulé et mis de côté la présentation du gouverneur Fubara et l’adoption du budget Rivers 2024 par un groupe de quatre législateurs de l’État.

Lire aussi Jugement de la Cour suprême : la police de Nasarawa arrête 38 personnes pour protestation contre la victoire du gouverneur Sule

Le tribunal, dans un jugement rendu lundi 22 janvier par le juge James Omotoso, a ordonné au gouverneur Fubara de présenter à nouveau le budget à la chambre d’assemblée légalement constituée sous la direction du président Martin Amaewhule parce que ce qu’il a fait plus tôt était « illégal ».

Source : Legit.ng