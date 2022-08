RUPTURE: 16 décès enregistrés lors de la vague de chaleur de juillet en Colombie-Britannique

Seize personnes sont mortes à la suite de la dernière vague de chaleur en Colombie-Britannique, selon les données préliminaires obtenues par Black Press Media.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique a confirmé les détails mardi (9 août). Il s’agit de la première vague de chaleur depuis le dôme de chaleur de 2021, entre le 25 juin et le 1er juillet, lorsque 619 personnes sont mortes.

À l’exception du dôme chauffant, les données montrent que le nombre de décès hebdomadaires liés à la chaleur au cours de l’été 2021 était compris entre un et six.

Cette année, une grande partie de la Colombie-Britannique a connu son premier avertissement de chaleur à la fin juillet lorsque les températures ont atteint 40 °C dans l’intérieur.

Les décès ont été enregistrés entre le 26 juillet et le 3 août. Ventilés par âge : deux des personnes décédées avaient entre 40 et 49 ans, deux entre 50 et 59 ans, trois entre 60 et 69 ans, six entre 70 et 78 ans, deux avaient entre 80 et 89 ans et un avait plus de 90 ans.

Huit des décès sont survenus dans la région sanitaire de Fraser, et six autres sont décédés dans l’intérieur, un dans la région côtière de Vancouver et un dans la région sanitaire de l’île.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique définit un décès lié à la chaleur comme un décès où la personne souffrait d’hyperthermie ou dont la température au moment du décès est inconnue, mais il existe d’autres preuves suggérant fortement que la chaleur a joué un rôle important.

Les appels au 911 ont également augmenté: les données

Le nombre d’appels au 911 liés à la chaleur auxquels les ambulanciers paramédicaux ont répondu était également supérieur à la moyenne pendant la vague de chaleur de cette année.

Entre le 25 juillet et le 1er août, les ambulanciers paramédicaux ont répondu à 210 événements liés à la chaleur chez les patients, selon les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique. C’est environ un quart du nombre auquel ils ont répondu pendant le dôme de chaleur de 2021 (824 appels), mais nettement plus que les 22 appels liés à la chaleur auxquels les ambulanciers paramédicaux ont assisté la semaine précédant la vague de chaleur de cette année.

Répartis par autorité sanitaire, les ambulanciers paramédicaux ont répondu aux événements les plus liés à la chaleur au cours de la vague de chaleur de cette année dans les régions de Fraser Health, Vancouver Coastal Health et Interior Health, avec environ 55 appels chacun. Trente-huit autres personnes ont été soignées dans la région sanitaire de l’île de Vancouver et huit dans Northern Health.

L’accès à la climatisation un facteur en 2021

Pendant le dôme de chaleur de 2021, le BC Coroners Service a découvert que la majorité des personnes décédées avaient 60 ans ou plus, souffraient d’au moins une maladie chronique et vivaient seules. Il a également déterminé que 93% n’avaient pas de climatisation au moment de leur décès et 76 n’avaient pas de ventilateur.

On ne sait pas encore si les mêmes facteurs étaient en jeu cette année.

Dans le cadre de l’examen du dôme chauffant de 2021 du BC Coroners Service, il a également formulé trois grandes recommandations : mettre en œuvre un système provincial d’alerte et d’intervention en cas de chaleur, ce que le gouvernement a fait en juin ; identifier et mieux accompagner les personnes vulnérables ; et mettre en œuvre des stratégies à long terme.

Black Press Media a contacté le gouvernement provincial pour commentaires.

