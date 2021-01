Ruptly, l’agence vidéo de RT, a battu l’AFP, Reuters, Associated Press et d’autres pour devenir l’agence de presse la plus regardée sur YouTube en 2020, un triomphe attribué à ses images exclusives de certaines des plus grandes histoires de l’année.

Selon les données de la société de mesure vidéo en ligne Tubular Labs, Ruptly a surperformé tous ses concurrents, son contenu ayant reçu 429 millions de vues au cours des 12 derniers mois. La société jouissait d’une confortable avance sur Yonhap, deuxième, qui a récolté 367 millions de vues.

Le directeur numérique de Ruptly, Dmitry Keshishev, a déclaré dans un communiqué que les chiffres reflètent la «Demande énorme» pour le contenu de l’agence dans le monde. Il a continué en louant le «Compétence et détermination de tous nos journalistes», notant que Ruptly a pu trouver et livrer « Contenu de qualité » malgré les restrictions et les défis posés par la pandémie de Covid-19.

Bien que la crise sanitaire ait fait la une des journaux pendant des mois, la vidéo YouTube la plus regardée de Ruptly en 2020 était une séquence exclusive d’un mariage à Beyrouth qui a été perturbée par l’explosion massive qui a secoué la ville le 4 août. La vidéo a été vue près de 5 millions de fois sur YouTube seul.

Lancé en 2013, Ruptly, basé à Berlin, dispose d’un réseau mondial de 3 000 journalistes vidéo, fournissant des informations de dernière minute, des flux en direct, des dossiers d’actualités et des images d’archives à plus de 1 700 clients dans le monde. L’année dernière, l’agence a mis en place une division documentaire et lancé un projet d’enseignement en ligne.

