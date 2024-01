Ruppersberger annonce son intention de prendre sa retraite

Le représentant du Maryland Dutch Ruppersberger (D-2e) a annoncé vendredi qu’il ne se représenterait pas.

“Cette élection, mon nom ne figurera pas sur le bulletin de vote”, a déclaré Ruppersberger dans une vidéo diffusée aux journalistes. « J’ai décidé de prendre ma retraite pour passer plus de temps avec ma famille. »

Ce départ, murmuré depuis des mois, crée une nouvelle ouverture au sein de la délégation fédérale du Maryland. Toutefois, la fenêtre d’opportunité peut profiter à un candidat plus qu’à un autre.

Ruppersberger s’est dit « triste » et a décrit sa décision comme l’une des plus difficiles qu’il ait eu à prendre.

“J’aime vraiment ce que je fais, mais ce n’était pas vraiment juste envers ma famille, en particulier ma femme”, a-t-il déclaré.

Ruppersberger a déclaré qu’il espérait passer plus de temps avec sa famille et ses cinq petits-enfants, âgés de 3 à 16 ans.

« Mon véritable amour, ce sont mes petits-enfants, ma femme et ma famille », a-t-il déclaré.

Ruppersberger aura 78 ans à la fin du mois. Sa retraite couronne une carrière politique de près de quatre décennies qui a commencé avec son élection au conseil du comté de Baltimore en 1986.

Il n’a pas perdu les élections après avoir remporté le siège du conseil départemental.

“Dutch est un merveilleux ami et il a eu une carrière extraordinaire, depuis son mandat de procureur, jusqu’à celui de directeur de comté, en passant par son mandat au Congrès des États-Unis”, a déclaré le sénateur Ben Cardin (démocrate), qui a annoncé l’année dernière qu’il le ferait. également prendre leur retraite plutôt que de briguer un quatrième mandat.

Cardin a particulièrement salué le service de Ruppersberger au sein du House Intelligence Committee, « alors qu’il ne pouvait pas publier de communiqué de presse » en raison du travail important et confidentiel du panel.

« Il a vraiment été un fonctionnaire modèle et il va nous manquer », a-t-il déclaré.

Avant de se présenter aux élections, Ruppersberger, un jeune avocat, a poursuivi des affaires de trafic de drogue dans le comté de Baltimore.

En 1975, alors qu’il travaillait comme procureur, il fut impliqué dans un grave accident de voiture qui faillit lui coûter la vie. Ruppersberger, 28 ans, a été patient pendant un mois, recevant 47 litres de sang, dans ce qui allait devenir plus tard le R. Adams Cowley Shock Trauma Center de l’Université du Maryland.

« Ma vie a été sauvée grâce à Shock Trauma » Ruppersberger a déclaré aux journalistes vendredi.

Dans son style d’autodérision caractéristique, il a également attribué à cet établissement le mérite de l’avoir mis sur la voie politique.

“Je sais que j’ai eu des lésions cérébrales, sinon je ne ferais pas de politique”, a-t-il déclaré.

Ruppersberger était un ardent partisan de l’établissement personnellement et politiquement après l’accident, qui a eu des conséquences néfastes sur Ruppersberger, qui a fréquemment subi des traitements et des procédures supplémentaires résultant de multiples blessures.

Les 11 mandats du démocrate de Cockeysville à la Chambre des représentants des États-Unis ont été précédés de deux mandats à la direction du comté de Baltimore.

“Le dévouement de Dutch à améliorer la vie des habitants du Maryland l’a toujours poussé à aller de l’avant – depuis son mandat au Congrès jusqu’à son mandat en tant que directeur du comté de Baltimore, en passant par son travail en dehors des fonctions électives, en tant que vice-président du comité des visiteurs sur les traumatismes de choc de l’Université du Maryland. », a déclaré le sénateur Chris Van Hollen (D) dans un communiqué. « Son engagement – ​​ainsi que celui de son épouse Kay et de sa famille – envers notre État est clair. Il nous manquera ici au Congrès, mais une fois Team Maryland, toujours Team Maryland.

En 2002, Ruppersberger a brièvement envisagé une candidature au poste de gouverneur, mais a déclaré qu’il s’était retiré après avoir « réalisé que je ne pouvais pas gagner à cause de l’endroit où les votes se déroulaient dans la banlieue de Washington ».

Il a déclaré que le représentant Steny Hoyer (D-5e) l’avait approché pour briguer le siège du Congrès alors occupé par Robert Ehrlich, qui est devenu le premier gouverneur républicain du Maryland en près de quatre décennies. Ruppersberger a remplacé Ehrlich au Congrès et souhaitait faire partie de la commission du renseignement de la Chambre des représentants – une mission d’aplomb qui n’est généralement pas confiée aux nouveaux membres du Congrès.

«J’étais un ancien procureur», a-t-il déclaré. «J’aime l’action. J’aime faire une différence. Je déteste les intimidateurs », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un poste au sein du comité était « un travail qui était fait pour moi ».

Actuellement, il siège au comité des crédits de la Chambre et à son sous-comité de la défense. Son district comprend la National Security Agency, Fort Meade, l’US Cyber ​​Command, Aberdeen Proving Ground et d’autres installations.

“En tant que membre du puissant comité des crédits, il a tenu ses promesses en créant des emplois, en luttant pour la justice sociale et en soutenant une armée forte”, a déclaré l’ancienne sénatrice démocrate américaine Barbara Mikulski (Démocrate) dans un communiqué. « Au cours de ses décennies de service, il a défendu les bases militaires locales d’Aberdeen et de Fort Meade, ainsi que la National Security Agency et l’Académie navale. Les anciens combattants du Maryland savaient qu’ils pouvaient compter sur Dutch pour insister pour qu’ils obtiennent les soins médicaux dont ils ont besoin et auxquels ils ont droit, et son travail profitera aux anciens combattants de tout notre pays pour les années à venir.

“Son esprit joyeux, son éthique de travail dévouée et son patriotisme indéfectible manqueront à la délégation et dans les salles du Congrès, et je le félicite et le remercie pour ses services distingués rendus à notre État”, a déclaré Mikulski.

Avant de siéger au comité des crédits de la Chambre, Ruppersberger a siégé pendant une douzaine d’années au comité du renseignement de la Chambre, y compris en tant que principal démocrate du comité.

Pendant son mandat, Ruppersberger a dirigé la création de l’opération Hero Miles. Le programme utilise des miles de fidélisation donnés pour aider le personnel militaire déployé à rentrer chez lui sans dépenses personnelles pour les vols commerciaux de correspondance. Plus tard, Ruppersberger a également contribué à la création du programme Hotels for Heroes.

Ruppersberger a déclaré que ses plus grandes réalisations étaient centrées sur le service aux électeurs – un objectif qu’il a dit avoir appris en tant que conseil de comté et en tant que cadre.

« On ne peut jamais oublier le service aux citoyens », a-t-il déclaré. “C’est là que le caoutchouc rencontre la route.”

Bousculade politique

La retraite de Ruppersberger laisse ouverts trois des huit sièges du Congrès de l’État lors des élections de 2024.

Le représentant David Trone (D-6e) a annoncé en mai qu’il renoncerait à briguer un quatrième mandat pour briguer le Sénat américain suite à l’annonce de Cardin.

Le représentant John Sarbanes (D-3e) a déclenché une ruée vers la succession après l’annonce surprise de sa retraite en octobre.

La décision de Ruppersberger a été moins surprenante, même si le moment de l’annonce n’a jamais été certain, mais il y avait des signes.

Le collecteur de fonds autrefois énergique a commencé à ralentir ses efforts.

Selon le dernier rapport fédéral du 30 septembre, il disposait de 823 919,79 $ en espèces. Il a collecté 59 962,85 $ entre le 1er juillet et le 30 septembre et dépensé 111 846,61 $ au cours de cette période. Pour le cycle, il a collecté jusqu’à présent 277 100,79 $ et dépensé 441 445,89 $. Le prochain rapport de la Commission électorale fédérale est attendu le 31 janvier.

Les candidats intéressés par le poste ont jusqu’au 9 février pour déposer leur candidature.

L’annonce de Ruppersberger pourrait profiter à un candidat plutôt qu’à d’autres.

L’exécutif du comté de Baltimore, Johnny Olszewski Jr. (D), a formé l’année dernière un comité exploratoire pour le siège.

Olszewski n’a pas encore officiellement déposé sa candidature auprès de la Commission électorale fédérale.

Le comité exploratoire lui permet de commencer à récolter des fonds. Tout ce qui serait soulevé serait soumis aux limites fédérales. Cela pourrait être reporté sur une campagne future si Ruppersberger avait retardé sa retraite.

On ne sait pas exactement combien Olszewski a collecté ou dépensé jusqu’à présent. Il n’est tenu de déclarer ses efforts de collecte de fonds que s’il annonce sa candidature ou s’il dépense plus de 5 000 $ en activités électorales.

Josh Kurtz a contribué à ce rapport.