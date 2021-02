Rupert Neve, le père de l’enregistrement studio moderne, décède à 94 ans

Lorsque le groupe grunge de Seattle Nirvana a enregistré son album révolutionnaire, « Ça ne fait rien, » aux Sound City Studios de Van Nuys, en Californie, en 1991, ils ont utilisé une console de mixage massive créée par un ingénieur britannique nommé Rupert Neve.

La console Neve 8028 était alors devenue un incontournable du studio, saluée par beaucoup comme la console la plus supérieure du genre dans sa manipulation et la combinaison de signaux instrumentaux et vocaux et comme responsable en grande partie de la qualité audio des albums de groupes comme Fleetwood Mac, Tom Petty et les Heartbreakers, les Grateful Dead et Pink Floyd.

Pour Dave Grohl, le batteur de Nirvana et plus tard le leader des Foo Fighters, la console «était comme le jouet le plus cool du monde», il a dit à NPR en 2013 quand son film documentaire sur le studio californien, «Sound City», a été libéré. « Et ce que vous obtenez lorsque vous enregistrez sur un bureau Neve, c’est cette représentation vraiment grande et chaleureuse de tout ce qui y entre. »

Il a ajouté: « Ce qui va sortir de l’autre côté, c’est cette version plus grande et meilleure de vous. »

En 2011, longtemps après avoir formé Foo Fighters, M. Grohl a acheté la console alors que Sound City fermait, l’a emmenée dans son garage et l’a utilisée pour enregistrer l’album du groupe «Wasting Light».