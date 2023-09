Rupert Murdoch souhaite souvent la mort de Donald Trump, selon le livre de Michael Wolff

Rupert Murdoch déteste tellement Donald Trump que le milliardaire ne s’est pas contenté de le critiquer en tant que candidat à la présidentielle, mais souhaite souvent sa mort, écrit l’auteur Michael Wolff dans son nouveau livre très attendu sur le magnat des médias, The Fall: The End of Fox. L’actualité et la dynastie Murdoch.

Selon Wolff, Murdoch, 92 ans, est devenu « un ennemi écumant » de l’ancien président américain de 77 ans, exprimant souvent des pensées telles que « Tout cela serait résolu si… » et « Comment pourrait-il être toujours en vie, comment pourrait-il ?

The Fall a été annoncé le mois dernier et sera publié mardi prochain aux États-Unis. Le Guardian en a obtenu une copie.

Wolff a écrit trois livres révélateurs sur Trump – Fire and Fury, Siege and Landslide – et un sur Murdoch, L’homme à qui appartient l’information. Dans son deuxième livre de Murdoch, il dit qu’il est peut-être « le journaliste qui ne travaille pas à son service et qui sait [Murdoch] meilleur ».

Wolff décrit également ses sources comme « des conversations spécifiquement pour ce livre, et d’autres conversations qui ont eu lieu pendant de nombreuses années… des scènes et des événements dont j’ai personnellement été témoin ou que j’ai recréés avec l’aide des participants ».

Après que Trump soit entré en politique aux États-Unis en 2015, remportant la Maison Blanche l’année suivante, il a formé, avec un parti républicain de plus en plus extrémiste, Fox News et d’autres propriétés de l’empire médiatique de droite de Murdoch, une relation symbiotique.

Mais on dit depuis longtemps que Murdoch s’est aigri contre Trump. – un processus qui, selon Wolff, a vu Murdoch approuver personnellement l’appel de Fox News de l’Arizona à Joe Biden le soir des élections de 2020, ce qui a alimenté la campagne de mensonges de Trump sur la fraude électorale, culminant avec l’attaque meurtrière du 6 janvier contre le Congrès.

Au début de cette année, écrit Wolff, ce que Murdoch « ne voulait catégoriquement pas… c’était Trump.

«Parmi tous les ennemis implacables de Trump, Murdoch était devenu un ennemi écumant. Son attitude relativement calme du début de la présidence Trump, où, avec un soupir, il pouvait le traiter simplement de « putain d’idiot », était maintenant devenue un ragoût de rage et de récrimination.

« La mort de Trump est devenue un thème de Murdoch : « Nous serions tous mieux lotis… ? « Tout cela serait résolu si… » « Comment pourrait-il être encore en vie, comment pourrait-il ? « L’as-tu vu? Avez-vous vu à quoi il ressemble ? Qu’est-ce qu’il mange ?

Trump a régulièrement affirmé être exceptionnellement en forme pour son âge, affirmations soutenues par les médecins lorsqu’il était à la Maison Blanche. Il prétend également être plus apte mentalement à exercer ses fonctions que Biden, son successeur âgé de 80 ans, affirment que de nombreux observateurs en doutent de plus en plus.

Après que Trump ait quitté ses fonctions, écrit Wolff, Murdoch « comme une grande partie de l’establishment républicain… s’était convaincu que Trump était, finalement, vulnérable. Que son emprise sur la base et sur les politiciens républicains s’était suffisamment affaiblie pour qu’il soit enfin temps de l’éliminer.»

Mais aujourd’hui, à l’approche d’une nouvelle année électorale, Trump est en mauvaise santé politique.

Malgré 91 accusations criminelles – pour subversion des élections nationales et fédérales, conservation d’informations classifiées et paiements secrets – et diverses affaires civiles, Trump mène la primaire républicaine avec de larges marges dans les sondages nationaux et dans les principaux États, le grand favori pour remporter l’investiture. affronter Biden dans une autre bataille à la Maison Blanche.