Rupert Murdoch se retire de Fox avec un discours contre les « élites »

Avec une valeur nette de 17 milliards de dollars, Rupert Murdoch est l’un des hommes les plus riches du monde. Et d’une manière ou d’une autre, ce chiffre sous-estime son influence. Murdoch, qui a démissionné aujourd’hui des conseils d’administration de Fox Corp. et de News Corp., a utilisé son empire médiatique pour exercer plus d’influence sur la politique de droite du monde occidental que n’importe quelle autre personne.

Il l’a fait, en grande partie, en s’en prenant aux « élites » libérales, affirmant que ses médias, qui incluent la chaîne Fox News aux États-Unis, sont les seuls à dire la vérité dans un océan de médias propageant l’idéologie de gauche.

Le départ de Murdoch intervient au milieu d’une année difficile pour Fox News. En avril, il a payé 787,5 millions de dollars régler les accusations de diffamation après que ses hôtes ont colporté des théories du complot sur les systèmes de vote du Dominion, affirmant que ses machines à voter avaient été truquées en faveur de Joe Biden et contre Donald Trump lors de l’élection présidentielle américaine de 2020. Il fait toujours face à des allégations similaires dans un 2,7 milliards de dollars costume de la société de machines à voter Smartmatic.

Fox s’occupe également du crash des notes qui a suivi l’éviction de son principal hôte, Tucker Carlson, et a réglé les accusations de travail abusif avec un ancien producteur de Carlson pour 12 millions de dollars.

Murdoch confie l’entreprise à son fils Lachlan qui, contrairement à certains de ses frères et sœurs, partage les penchants de droite de son père. L’aîné Murdoch, quant à lui, s’est assuré de repartir en trombe, reprenant les mêmes motifs antilibéraux et anti-élites sur lesquels il a bâti ses entreprises.

Mémo de retraite de Murdoch, annoté

Nous avons annoté le mémo de Murdoch pour replacer ses mots d’adieu dans leur contexte. (Le propre texte de Murdoch est en gras ; les annotations de Quartz sont en gras et en italique.)

Chers collègues,

Je vous écris pour vous faire savoir à tous que j’ai décidé de passer au rôle de président émérite de Fox and News. Durant toute ma vie professionnelle, j’ai été quotidiennement confronté à des nouvelles et à des idées, et cela ne changera pas. Mais le moment est venu pour moi d’assumer différents rôles, sachant que nous disposons d’équipes véritablement talentueuses et d’un leader passionné et fondé sur des principes en Lachlan, qui deviendra l’unique président des deux sociétés.

Lachlan a été la constante idéologique de la lignée Murdoch. Son frère James Murdoch a démissionné de son poste de PDG de Fox après la vente de ses propriétés de divertissement à Disney en 2019, et démissionné du conseil d’administration de News Corp. en 2020, citant des « désaccords sur certains contenus éditoriaux » et a depuis dérivé plus à gauche, finançant les démocrates et les causes de centre-gauche. Le départ de James a essentiellement ouvert la voie à Lachlan pour prendre le contrôle de l’empire Murdoch.

Ni l’orgueil excessif ni la fausse humilité ne sont des qualités admirables. Mais je suis vraiment fier de ce que nous avons accompli collectivement au fil des décennies, et je dois beaucoup à mes collègues, dont les contributions à notre succès ont parfois été invisibles en dehors de l’entreprise mais sont profondément appréciées par moi. Qu’il s’agisse des chauffeurs de camion qui distribuent nos journaux, des nettoyeurs qui peinent lorsque nous quittons le bureau, des assistants qui nous soutiennent ou des opérateurs qualifiés derrière les caméras ou le code informatique, nous serions moins performants et aurons moins d’impact positif sur la société sans votre dévouement jour après jour.

Nos entreprises sont en bonne santé, tout comme moi. Nos opportunités dépassent de loin nos défis commerciaux. Nous avons toutes les raisons d’être optimistes quant aux années à venir – je le suis certainement et j’ai l’intention d’être ici pour y participer. Mais la bataille pour la liberté d’expression et, en fin de compte, pour la liberté de pensée, n’a jamais été aussi intense.

À 92 ans, Murdoch semble indiquer qu’il va rester impliqué non seulement dans la gestion de ses entreprises, mais aussi dans sa mission philosophique de promotion de la « liberté d’expression » et de la « liberté de pensée ». Ici, il joue sur la vanité centrale de Fox – et des médias conservateurs – une vanité fondée sur le fait que tous les *autres* médias sont uniformément de gauche et censurent les opinions oppositionnelles.

Mon père croyait fermement en la liberté et Lachlan est absolument engagé dans cette cause. Les bureaucraties égoïstes cherchent à faire taire ceux qui remettent en question leur origine et leur objectif. Les élites méprisent ouvertement ceux qui ne sont pas membres de leur classe raréfiée. La plupart des médias sont de mèche avec ces élites, colportant des récits politiques plutôt que de rechercher la vérité.

Murdoch définit son travail comme une mission : il s’insurge sans cesse contre les ennemis – réels ou imaginaires – qui cherchent à le faire tomber, ainsi que son empire et ses convictions politiques. On ne se rend pas compte que Murdoch le riche, Murdoch le puissant, Murdoch le faiseur de roi politique, Murdoch la voix du conservatisme, Murdoch le magnat de la télévision seraient certainement considérés comme une élite.

Dans mes nouvelles fonctions, je peux vous garantir que je participerai chaque jour au concours d’idées. Nos entreprises sont des communautés et je serai un membre actif de notre communauté. Je regarderai nos émissions avec un œil critique, je lirai nos journaux, nos sites Web et nos livres avec beaucoup d’intérêt, et je vous transmettrai mes réflexions, mes idées et mes conseils. Lorsque je visite vos pays et vos entreprises, vous pouvez vous attendre à me voir au bureau tard le vendredi après-midi.

Bref, Murdoch n’a pas encore fini. Les entreprises sont dans la tendre étreinte de son descendant et le vieux roi les surveillera de près, aussi longtemps qu’il le pourra.

J’ai hâte de vous voir partout où vous travaillez et quelle que soit votre responsabilité. Et je vous exhorte à tirer le meilleur parti de cette formidable opportunité d’améliorer le monde dans lequel nous vivons.

Rupert Murdoch