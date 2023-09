Rupert Murdoch quitte son poste de président de Fox et News Corp | Actualité économique

Rupert Murdoch quitte son poste de président de Fox and News Corp.

Son fils Lachlan deviendra l’unique président de News Corp – et restera président exécutif et PDG de Fox Corporation.

Dans un communiqué, Lachlan a félicité son père pour « une carrière remarquable de 70 ans » – et a déclaré que l’homme de 92 ans continuerait à fournir des « conseils précieux » dans son nouveau rôle de président émérite.

« Nous le remercions pour sa vision, son esprit pionnier, sa détermination inébranlable et l’héritage durable qu’il laisse aux entreprises qu’il a fondées et aux innombrables personnes qu’il a influencées », a-t-il ajouté.

Le fils de M. Murdoch, Lachlan, prendra la présidence





Écrivant à ses collègues, M. Murdoch a déclaré que c’était le bon moment pour lui d’assumer différents rôles – ajoutant qu’il restait en « bonne santé ».

Il a ajouté : « Nous avons toutes les raisons d’être optimistes pour les années à venir – je le suis certainement et j’ai l’intention d’être ici pour y participer. Mais la bataille pour la liberté d’expression et, en fin de compte, pour la liberté de pensée, n’a jamais été aussi intense. intense. »

M. Murdoch a également promis qu’il « regarderait nos émissions avec un œil critique, lirait nos journaux, nos sites Internet et nos livres avec beaucoup d’intérêt, et qu’il vous adresserait ses réflexions, ses idées et ses conseils ».

News Corp possède des journaux bien connus, notamment The Sun, The Times et The Wall Street Journal, ainsi que le géant de l’édition de livres HarperCollins.

Les principaux actifs de Fox Corporation comprennent Fox News Channel et un empire de radiodiffusion à travers les États-Unis.

Fin 2018, les actifs de divertissement cinématographique de Fox ont été vendus à Disney et la participation de 39 % de sa société dans Sky, propriétaire de Sky News, a été vendue à Comcast.

Le présentateur économique de Sky, Ian King, a déclaré : « Il s’agit d’une passation des rênes de Rupert Murdoch à son fils aîné. La question de savoir qui succéderait à M. Murdoch a longtemps été une source de grandes spéculations – son autre fils, James, était considéré comme un prétendant à ce poste. il y a longtemps. »

La démission de M. Murdoch marque la fin de l’une des carrières les plus riches en médias modernes : l’entrepreneur a transformé une petite entreprise de presse australienne en un empire commercial tentaculaire.

Mais ces dernières années, Fox News a fait face à de vives critiques pour avoir poussé des théories du complot et des mensonges – et diffusé des allégations sans fondement de fraude électorale après la défaite de Donald Trump aux élections de 2020.

Cela a abouti à un procès en diffamation très médiatisé, au cours duquel Fox Corporation a été condamnée à payer 787,5 millions de dollars (641 millions de livres sterling) à la société de machines à voter Dominion.