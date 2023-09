Rupert Murdoch quitte son poste de président de Fox and News Corp — RT World News

Le fondateur de Fox News quittera ses fonctions de direction chez News Corp et Fox pour devenir président émérite

Le magnat des médias Rupert Murdoch a annoncé sa décision de se retirer de ses fonctions de président exécutif de News Corp et de président de Fox Corporation, son fils Lachlan devant devenir l’unique président des deux sociétés.

Cette décision a été annoncée par Murdoch dans une lettre adressée à ses collègues jeudi, l’homme d’affaires déclarant qu’il quitterait officiellement ses fonctions en novembre et deviendrait président émérite des sociétés.

«Tout au long de ma vie professionnelle, j’ai été quotidiennement confronté à des nouvelles et à des idées, et cela ne changera pas. Mais le moment est venu pour moi d’assumer différents rôles, sachant que nous disposons d’équipes véritablement talentueuses et d’un leader passionné et fondé sur des principes en Lachlan qui deviendra l’unique président des deux sociétés », Murdoch a écrit.

Lachlan Murdoch a félicité son père de 92 ans pour sa carrière et son héritage de plusieurs décennies. « Nous le remercions pour sa vision, son esprit pionnier, sa détermination inébranlable et l’héritage durable qu’il laisse aux entreprises qu’il a fondées et aux innombrables personnes qu’il a influencées. Nous sommes reconnaissants qu’il occupera le poste de président émérite et savons qu’il continuera à fournir de précieux conseils aux deux sociétés », a déclaré l’homme de 52 ans dans un communiqué.

Le milliardaire d’origine australienne s’est lancé dans le secteur de la presse dans les années 1950, en prenant le contrôle de News Limited, auparavant dirigée par son père Keith Murdoch. Avec Rupert aux rênes, l’empire médiatique s’est développé à l’échelle internationale, prenant le contrôle de plusieurs médias de premier plan. En 1985, il devient propriétaire de Twentieth Century Fox et lance la société FOX Broadcasting un an plus tard. Fleuron de l’empire, FOX News a été créée par Murdoch en 1996 pour concurrencer CNN, devenant depuis lors la première chaîne câblée des États-Unis. Son empire médiatique comprend également Sky News, le Wall Street Journal, le New York Post, le Sun, le Times et d’autres grands médias.