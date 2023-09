Rupert Murdoch quitte son poste de président de Fox and News Corp., provoquant une onde de choc dans les médias et la politique

New York

Rupert Murdoch, le puissant magnat des médias de droite qui a construit et supervisé l’un des empires de l’information les plus influents au monde, a annoncé jeudi qu’il quitterait ses fonctions de président de ses sociétés, Fox Corporation et News Corporation.

« Pendant toute ma vie professionnelle, j’ai été quotidiennement confronté à des nouvelles et des idées, et cela ne changera pas », a écrit Murdoch, 92 ans, dans une note aux employés. « Mais le moment est venu pour moi d’assumer différents rôles, sachant que nous avons des équipes vraiment talentueuses. »

En tant que dirigeant de Fox and News Corporation, qui publie des journaux influents tels que le Wall Street Journal et le tabloïd New York Post, Murdoch a exercé pendant des décennies une influence considérable au sein du Parti républicain, égalée par seulement quelques privilégiés.

Sa retraite intervient à un moment clé dans l’industrie des médias, alors que les géants du divertissement bien établis sont confrontés à une transformation radicale du secteur traditionnel de la télévision et du cinéma et que les consommateurs se tournent rapidement vers les services de streaming.

La décision de Murdoch de démissionner de ses fonctions de président de ses sociétés va également provoquer une onde de choc dans le monde politique, au moment même où la course à la présidentielle de 2024 s’intensifie. Fox News reste pris au piège d’un litige découlant du colportage par le réseau des mensonges électoraux de l’ancien président Donald Trump à la suite des élections de 2020.

Evan Agostini/Invision/AP Lachlan Murdoch prendra la présidence de Fox and News Corporation.

Se mettant à sa place, le fils aîné de Murdoch, Lachlanqui est déjà directeur général de Fox Corporation, deviendra l’unique président des deux sociétés.

Murdoch a décrit Lachlan comme « un leader passionné et fondé sur des principes ». On ne sait pas si La direction de Fox va changer sous Lachlan, mais Rupert a signalé que Lachlan maintiendrait le penchant éditorial de droite pour lequel ses sociétés de médias sont connues.

« Mon père croyait fermement en la liberté et Lachlan est absolument engagé dans cette cause », a déclaré Murdoch aux employés dans sa note. « Les bureaucraties égoïstes cherchent à faire taire ceux qui remettent en question leur origine et leur objectif. Les élites méprisent ouvertement ceux qui ne sont pas membres de leur classe raréfiée. La plupart des médias sont de mèche avec ces élites, colportant des récits politiques plutôt que de rechercher la vérité.

Rupert Murdoch, qui a assuré aux collaborateurs qu’il était en « bonne santé », a déclaré que dans son nouveau rôle de président émérite, il serait toujours « impliqué chaque jour dans le concours d’idées ».

Cependant, Lachlan Murdoch a a critiqué Trump en privé, affirmant qu’il n’est pas d’accord avec une grande partie du comportement de l’ancien président, ont déclaré à CNN l’année dernière des personnes proches du dossier. Dans certains commentaires, Murdoch était allé jusqu’à dire aux gens qu’il pensait que si Trump se présentait à nouveau, ce serait mauvais pour le pays.

L’incursion de Murdoch dans le secteur des médias a commencé dans les années 1950 avec une petite chaîne de journaux australienne,

En 1969, Murdoch décroche son premier grand prix à l’étranger avec l’achat du journal britannique News of the World. Il a ensuite acquis The Sun, The Times et The Sunday Times de Londres, construisant ainsi un empire journalistique qui lui a conféré une portée et une influence politique inégalées en Grande-Bretagne.

En 1973, Murdoch entre pour la première fois dans la sphère médiatique américaine avec l’achat du San Antonio Express et du San Antonio News. Un an plus tard, il s’installe à New York et lance peu après le National Star, un tabloïd en compétition avec le National Enquirer.

L’un de ses achats les plus prolifiques a peut-être été celui du New York Post en 1976, un tabloïd percutant de New York qui domine encore aujourd’hui la sphère médiatique et politique. Depuis, il en est propriétaire, sauf pendant une brève période où les règles interdisaient la propriété de journaux et de chaînes de télévision dans la même ville. Il l’a racheté en 1993 après l’avoir revendu en 1988.

Murdoch est devenu un dirigeant majeur d’Hollywood en 1985 lorsqu’il a acheté la Twentieth Century Fox au pétrolier Marvin Davis pour 600 millions de dollars. En 1986, Murdoch s’est lancé dans le secteur de la télévision après avoir acheté plusieurs chaînes de télévision américaines et créé Fox Broadcasting.

Il a lancé la chaîne britannique de télévision payante par satellite Sky en 1989, avant de la fusionner avec un rival majeur un an plus tard, après une guerre des prix meurtrière.

Mais son empire britannique s’est effondré deux décennies plus tard à la suite d’un scandale de piratage informatique au News of the World.

Murdoch a fermé le tabloïd dominical – l’un des journaux les plus anciens et les plus vendus de Grande-Bretagne – en juillet 2011, au milieu de l’indignation du public face aux allégations selon lesquelles le journal aurait illégalement écouté des victimes de meurtres et de terrorisme, des politiciens et des célébrités. Le scandale l’a contraint à abandonner sa tentative de prendre le contrôle de Sky.

Il a fait une autre offre pour la chaîne de télévision payante en 2016, mais celle-ci a été prise au piège par les régulateurs des médias britanniques qui craignaient que l’accord ne donne trop d’influence à la famille Murdoch en Grande-Bretagne et qui s’inquiétaient de son engagement à respecter les normes de radiodiffusion britanniques. Comcast est intervenu à la dernière minute et a surenchéri sur Fox pour Sky.

Bien qu’il se soit largement concentré sur la presse écrite et la télévision, il a également tenté, sans succès, de dominer Internet. Il a racheté MySpace, l’un des premiers réseaux sociaux, en 2005 pour 580 millions de dollars. en 2011, il l’a vendu pour une perte substantielle de 35 millions de dollars. Il a ensuite expliqué que son échec était dû à une « série d’opportunités perdues coûteuses » avec l’ajout d’une « couche de bureaucratie » qui a stoppé les progrès contre des rivaux comme Facebook et YouTube.

Murdoch a vendu une grande partie de son empire médiatique, y compris le studio de cinéma Twentieth Century Fox, à Disney dans le cadre d’un accord massif de 71 milliards de dollars en 2019. Il s’est retrouvé avec un portefeuille de diffusion beaucoup plus restreint, composé de Fox News et Fox Sports.

Après cette vente, cependant, il a maintenu son activité de presse de News Corp., y compris le Wall Street Journal, qui faisait partie de l’achat du Dow Jones par sa société en 2007 pour 5,6 milliards de dollars. Sous sa responsabilité, le journal a élargi son champ d’action au-delà de l’argent et des marchés, a construit un paywall efficace et a conservé son ton modéré, à l’exception de sa page d’opinion conservatrice.

Fox News a été lancée en 1996 en tant que startup concurrente conservatrice de CNN. Elle est finalement devenue la première chaîne d’information par câble en Amérique en jouant sur des récits conservateurs.

La chaîne, cependant, s’est éloignée de ses racines conservatrices lorsque l’ancien président Donald Trump a accédé au pouvoir au sein du Parti républicain en 2015, devenant ainsi un foyer sans vergogne de propagande de droite visant à soutenir la Maison Blanche en proie à des scandales.

Les médias appartenant à Murdoch ont également une longue histoire de sape et de minimisation de la science du climat. Aux États-Unis, Fox News est devenue le foyer des théories du complot sur le changement climatique et de ceux qui les propagent. Même si Murdoch a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne soutenait pas le déni climatique, ses médias ont continué à pousser le doute climatique et à mettre en avant les climato-sceptiques.

« Personne n’a fait plus de mal à la compréhension du changement climatique que Rupert Murdoch, qui a utilisé son réseau médiatique mondial comme une arme pour semer le doute et la confusion sur la science fondamentale et les arguments en faveur de l’action », a déclaré Michael Mann, climatologue renommé à l’Université de Pennsylvanie, a déclaré à CNN.

Ces dernières années, sous Murdoch, Fox News a avancé des théories du complot sans fondement, notamment sur la pandémie de Covid-19 et l’élection présidentielle de 2020.

Les mensonges propagés par Fox News à propos de l’élection ont donné lieu à deux poursuites massives en diffamation de la part des sociétés de technologie de vote Dominion Voting Systems et Smartmatic.

Fox plus tôt cette année réglé le procès Dominion pour un montant historique de 787,5 millions de dollars. Le procès Smartmatic continue cependant de faire son chemin dans le système judiciaire.

Fox News a annoncé la retraite de Murdoch jeudi matin, le présentateur Bill Hemmer faisant l’éloge du fondateur du réseau.

« Rupert Murdoch a créé tout cela et bien plus encore à travers l’Amérique et le monde », a déclaré Hemmer. « L’œuvre de sa vie a laissé une empreinte indélébile sur le paysage médiatique mondial. Ses contributions sont à la fois innombrables et extraordinaires et nous le remercions de nous avoir permis de participer à tout cela.

« Sans lui, nous ne serions pas là », a ajouté la présentatrice Dana Perino.