Rupert Murdoch prendra sa retraite des conseils d’administration de Fox et de News Corporation

« Nous le remercions pour sa vision, son esprit pionnier, sa détermination inébranlable et l’héritage durable qu’il laisse aux entreprises qu’il a fondées et aux innombrables personnes qu’il a influencées », a déclaré Lachlan Murdoch, 52 ans, dans un communiqué publié jeudi matin par la société.

La retraite de l’aîné de M. Murdoch officialise en quelque sorte l’arrangement qu’il avait déjà mis en place après la vente Disney, qui faisait de son fils le responsable au quotidien des deux sociétés au cœur de l’empire Murdoch – Fox Corporation. et Société de presse.

À savoir, les titres du jeune Murdoch – président exécutif et directeur général – restent effectivement inchangés, à l’exception du petit ajustement de la perte du « co- » qu’il partageait autrefois avec son père, qui a conservé des titres similaires jusqu’à jeudi matin.

Bien qu’ayant un visage différent de celui de son père – avec des tatouages ​​et des bottes en cuir de marque – Lachlan Murdoch a jusqu’à présent représenté la continuité pour les entreprises familiales. Bien que les participations de la société comprennent le Wall Street Journal, Fox Broadcasting et Tubi, elle a été davantage définie par les voix populistes conservatrices de Fox News et du tabloïd The Sun en Grande-Bretagne.

Il n’y a eu aucun événement déclencheur pour cette annonce, au-delà du fait évident que même l’homme de 92 ans le plus en bonne santé est dans ses années crépusculaires.