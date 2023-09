Rupert Murdoch n’abandonnera jamais le pouvoir

Le « départ » de Murdoch ressemble beaucoup à un épisode perdu de Succession, avec Logan Roy démissionnant de façon spectaculaire mais ne démissionnant pas vraiment de la présidence de Waystar Royco pour des raisons de génie maléfique qui seront révélées dans un prochain épisode. L’idée selon laquelle Murdoch abandonnerait le pouvoir avant de mourir défie tout ce que nous avons appris sur lui. L’idée qu’il abandonnerait le pouvoir même après il meurt est tout aussi absurde. Murdoch n’a pas construit son empire médiatique uniquement pour que ses enfants le fassent chier après son décès. La seule raison pour laquelle l’annonce a du sens est que s’il l’a conçue pour renforcer le statut de son héritier choisi, fils Lachlan Murdochl’actuel président exécutif et PDG de Fox et désormais l’unique président de News Corp., afin de pouvoir l’orienter plus loin sur la voie tracée par Rupert.

Comme le Temps Financier expliqué plus tôt cette année, le colosse construit par Murdoch sera contrôlé par ses quatre enfants issus de son premier et deuxième mariage, au cas où il mourrait un jour. Les enfants Murdoch, comme les enfants de Logan Roy, vont probablement se faire des vipères du Gabon une fois que Rupert aura fait la sieste éternelle. Il suffirait de deux voix sur quatre pour déstabiliser l’accord actuel, et le FT prédit, de manière tout à fait rationnelle, que les enfants voteront contre Lachlan dès que cela se produira et que peut-être que tout ce que le vieil homme a construit sera vendu, petit à petit, pour des pièces détachées.

Peut-être que Murdoch pense qu’il lui reste suffisamment de temps pour aider Lachlan à convaincre James, Elizabeth et Prudence que le fils aîné a les aptitudes et la vision de son père et qu’il devrait être autorisé à piloter l’engin. Placer Lachlan dans cette case pour prouver qu’il était capable faisait partie de la raison d’être de Rupert. tentative ratée de recombinaison Fox et News Corp. l’année dernière. Mais d’autres actionnaires de Fox et News Corp. ont hésité et Murdoch a dû abandonner le projet. Peut-être que Murdoch pense qu’en « démissionnant », il peut donner l’impression que Lachlan a vraiment le contrôle et renforcer sa position. Mais Wall Street et les enfants Murdoch seront-ils si facilement confondus ? Non.

Tout dans le monde de Murdoch est situationnel. À une certaine époque, Murdoch avait pour objectif de bâtir un empire américain de la presse. Comme cela n’a pas fonctionné, il a abandonné. À un moment donné, il a acheté MySpace, qui était plus gros que Facebook, mais l’a vendu lorsque Mark Zuckerberg l’a enterré. De même, Murdoch a investi massivement dans les propriétés de DirecTV et de China TV, puisje les ai téléchargés. N’ayant jamais rien écrit dans la pierre auparavant, il est peu probable que cette lettre de « retraite » ait été taillée au ciseau. Murdoch fera tout ce qu’il veut et défait tout ce qu’il veut.

La meilleure illustration de la façon dont Murdoch opère ne vient pas de sa vie mais de celle du plus célèbre de ses rédacteurs de tabloïds britanniques, Kelvin MacKenzie. Lorsque MacKenzie, qui a édité le livre de Murdoch Soleil, voulait agacer un homme politique ou d’autres notables, il ordonnait à ses collaborateurs de « mettre un furet dans leur pantalon ». Si le cycle de l’actualité tournait dans le mauvais sens ou si les jambes du furet se retournaient contre lui, MacKenzie crierait : « Furet inversé ! » Et le processus recommencerait.

La note d’adieu, et non d’adieu, de Murdoch doit être traitée comme un simple ballon d’essai pour la régence de Lachlan jusqu’à ce que des preuves indiquant le contraire apparaissent. Murdoch a déjà envoyé bien des furets sur bien des jambes de pantalon. S’il criait « furet inversé ! sur celui-ci, ce ne serait pas la première fois.

