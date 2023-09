Rupert Murdoch, magnat mondial des médias et faiseur de rois conservateur

Murdoch, 92 ans, a annoncé qu’il se retirait de News Corp et de Fox, des conglomérats qui ont fait de lui un milliardaire.

Son fils aîné Lachlan deviendra l’unique président des deux sociétés.

Murdoch a transformé les médias et la politique sur trois continents, en construisant une chaîne de journaux dont il a hérité en un empire de droite lucratif et influent.

Rupert Murdoch a transformé les médias et la politique sur trois continents, construisant une chaîne de journaux héritée de son père à seulement 21 ans en un empire de droite lucratif et profondément influent.

Homme d’affaires avisé et souvent impitoyable, Murdoch, 92 ans, a annoncé qu’il se retirait de News Corp et de Fox, des conglomérats qui ont fait de lui un milliardaire et un redoutable faiseur de rois politiques dans son Australie natale, ses États-Unis d’adoption et Grande-Bretagne.

Les deux sociétés ont annoncé que le fils aîné de Murdoch, Lachlan, actuellement coprésident des deux sociétés et directeur général de Fox, deviendrait l’unique président.

L’aîné Murdoch deviendra président émérite des deux sociétés, et il ne renoncera pas à ses parts de contrôle, ce qui signifie qu’il ne s’éloignera probablement pas complètement de son puissant portefeuille médiatique.

Pouvoir politique

Murdoch a construit une fortune estimée à 17 milliards de dollars par Forbes avec un mépris pour le snobisme et les conventions combiné avec un talent pour trouver une nouvelle valeur dans les médias sérieux.

Né à Melbourne, en Australie, Murdoch s’est soudainement lancé dans le secteur de l’information lorsque son père est décédé à 66 ans en 1952, lui laissant Adelaide News, en difficulté.

Murdoch a transformé le journal, puis a entamé une vague d’acquisitions de cinq décennies qui l’a conduit en Grande-Bretagne – où, peu de temps après, il a acheté le News of the World, le Sun et le Times – puis aux États-Unis, où il a » ont ajouté le New York Post, la 20th Century Fox et le Dow Jones, propriétaire du prestigieux titre The Wall Street Journal.

Il a fait du Sun un tabloïd de premier plan avec des titres scandaleux et de grandes photos de femmes légèrement vêtues en page 3, mais c’est la politique qui en a le plus irrité.

Les critiques ont vilipendé le soutien sans réserve que son empire a apporté aux conservateurs, ainsi qu’aux groupes épousant des théories du complot de droite infondées.

Le Sun a affirmé avoir fait basculer les élections générales britanniques d’avril 1992 en faveur du Parti conservateur, tandis que Fox News a été crédité d’avoir donné au novice politique milliardaire Donald Trump le coup de pouce dont il avait besoin pour remporter la présidence américaine en 2016.

La relation était réciproque : l’étroite coopération de Trump avec la chaîne a contribué à augmenter considérablement les bénéfices de Fox.

L’ancien Premier ministre australien Kevin Rudd, du parti travailliste, n’a pas mâché ses mots, décrivant Murdoch comme un « cancer pour notre démocratie ».

Murdoch semblait cependant apprécier sa position de cible de la gauche.

« Lorsque vous êtes un catalyseur de changement, vous vous faites des ennemis – et je suis fier de ceux que j’ai », a-t-il déclaré lors d’une interview.

Informations télévisées 24 heures sur 24

Murdoch a également compris très tôt que les journaux n’étaient pas l’avenir : en 1989, il a lancé la chaîne de télévision par satellite Sky News au Royaume-Uni et, sept ans plus tard, la chaîne câblée Fox News aux États-Unis, un fleuron conservateur du nouveau géant CNN. .

Tandis que les informations télévisées et les chaînes connexes ont accru sa fortune, Murdoch s’est accroché à ses journaux malgré la rentabilité discutable de l’industrie dans un contexte de montée en puissance d’Internet et des médias sociaux.

Financièrement, il a réalisé un gros succès avec la vente en 2018 du studio de cinéma 21st Century Fox à Disney pour 71 milliards de dollars.

Murdoch a déclaré à l’époque qu’il « retournait à nos racines, qui sont l’actualité et le sport ».

Mais pendant une décennie, ses actions News Corp sont restées stables, les investisseurs ne voyant pas une énorme rentabilité dans les médias traditionnels.

Succession

La vie personnelle et familiale de Murdoch a entre-temps généreusement alimenté le genre d’actualités qu’il réserve aux politiciens qu’il n’aime pas.

Cela inclut ses quatre mariages et divorces – le troisième avec une femme d’affaires sino-américaine, Wendi Deng, 38 ans plus jeune que lui, et le quatrième avec l’ex-femme de Mick Jagger, le mannequin Jerry Hall.

Murdoch a brusquement annulé un cinquième mariage plus tôt cette année, deux semaines après ses fiançailles, selon certaines informations.

Pendant ce temps, les spéculations couvaient depuis des décennies sur la date à laquelle il prendrait sa retraite et lequel de ses enfants – Elizabeth, 55 ans, Lachlan, 52 ans, ou James, 50 ans – hériterait du contrôle de son empire médiatique.

Cette situation s’est intensifiée ces dernières années au milieu d’informations selon lesquelles le secret Murdoch aurait connu de graves problèmes de santé.

Le New York Times a rapporté qu’en janvier 2018, il était tombé alors qu’il était à bord de son yacht dans les Caraïbes, souffrant de vertèbres fracturées et d’un hématome rachidien potentiellement mortel.

Sa blessure et son impact potentiel sur son empire commercial ont été cachés pendant des semaines.

Tout cela, et bien plus encore, a été la source de l’émission à succès de HBO « Succession », sur le magnat des médias vieillissant et impitoyable Logan Roy et ses deux fils et une fille, tous complotant sur l’avenir de leur conglomérat médiatique.