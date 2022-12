Rupert Murdoch fait face à des questions sur les affirmations de Fox News concernant la technologie de Dominion Voting

Le président de Fox Corp., Rupert Murdoch, devrait être interrogé sous serment mardi dans le cadre d’un procès en diffamation concernant la couverture par son réseau d’allégations de fraude électorale non fondées lors de l’élection présidentielle américaine de 2020.

La société de technologie électorale Dominion Voting Systems réclame 1,6 milliard de dollars américains de dommages-intérêts à Fox News Network, qui, selon elle, a répandu de fausses allégations selon lesquelles ses machines auraient été utilisées pour truquer les élections de 2020 contre le républicain Donald Trump et en faveur de son rival démocrate Joe Biden.

Fox a fait valoir qu’il avait le droit de rendre compte des allégations de manipulation des votes de Trump et que le procès de Dominion étoufferait la liberté de la presse. Un juge a rejeté l’offre du réseau de jeter l’affaire en décembre 2021. Un porte-parole de Fox a refusé de commenter.

“Du plus haut niveau vers le bas, Fox a sciemment propagé des mensonges”, a déclaré Dominion dans un communiqué.

Murdoch, 91 ans, est la personnalité la plus en vue à être interrogée dans cette affaire, qui fait partie d’une campagne juridique à plusieurs fronts menée par Dominion contre Fox et d’autres médias et commentateurs conservateurs qui ont accusé l’entreprise d’avoir conspiré pour évincer Trump.

Un procès de cinq semaines dans l’affaire Fox doit commencer le 17 avril.

La “malveillance réelle” doit être prouvée

Murdoch sera interrogé par vidéoconférence mardi et mercredi par les avocats de Dominion, selon un dossier déposé devant la Cour supérieure du Delaware. La séance ne sera pas ouverte au public.

Dominion a été fondée par le Canadien John Poulos à Toronto, sa technologie d’écran tactile développée à l’origine pour aider les personnes ayant une déficience visuelle et physique à voter.

Poulos a récemment dit 60 minutes que les allégations ont soumis les employés de l’entreprise à des menaces et à du harcèlement à la suite des revendications électorales de 2020.

Jour 68:38Le procès électoral du Dominion pourrait devenir le « procès civil du siècle », déclare le critique des médias du Washington Post Dans le contexte des audiences du Comité du 6 janvier, une poursuite en diffamation de 1,6 milliard de dollars contre Fox News est en train de devenir une très grosse affaire. Dominion Voting Systems accuse Fox de pousser de fausses allégations de fraude électorale qui font de Dominion le méchant. Cette semaine, l’ancien procureur général William Barr a été cité à comparaître par le tribunal – signe que les choses vont dans “une direction très sérieuse”, selon Erik Wemple, chroniqueur et critique des médias pour le Washington Post.

Dominion a également recherché des communications auprès de Murdoch, de son fils Lachlan Murdoch et d’autres membres du personnel de Fox News, car il semble prouver que le réseau savait que les déclarations qu’il diffusait étaient fausses ou négligeait imprudemment leur exactitude. C’est la norme de « malveillance réelle », que les personnalités publiques doivent prouver afin de prévaloir dans les affaires de diffamation.

Doug Mirell, un avocat en diffamation qui a suivi le litige, a déclaré qu’il pensait que Dominion avait un dossier “étanche” pour malveillance réelle parce que les hôtes de Fox avaient avancé avec des allégations de fraude électorale “bien après qu’il était clair que ces allégations étaient manifestement fausses”.

Dominion, dont le siège social américain est à Denver, a allégué dans son procès de mars 2021 que Fox avait amplifié les fausses théories pour augmenter ses notes et se tenir au courant des concurrents d’extrême droite, notamment One America News Network, que la société poursuit également.

Rudy Giuliani pointe une carte le 19 novembre 2020 à Washington, DC, où lui et Sidney Powell, à gauche, ont fait des allégations non fondées sur la fraude électorale lors de l’élection présidentielle américaine de 2020. Powell et Giuliani font face à une exposition juridique de la part de Dominion Voting Systems dans des poursuites distinctes de l’affaire Fox News. (Drew Angerer/Getty Images)

La plainte a cité des cas où, au lendemain de l’élection présidentielle de 2020, des alliés de Trump comme Rudy Giuliani et Sidney Powell sont apparus sur Fox News et ont faussement affirmé que le logiciel Dominion avait peut-être manipulé le décompte des voix en faveur de Biden.

Le 30 novembre 2020, par exemple, Powell est apparue dans l’émission de Sean Hannity, où elle a faussement déclaré que les machines Dominion “ont exécuté un algorithme qui a réduit les votes de Trump et les a attribués à Biden. Et ils ont utilisé les machines pour jeter de gros lots de votes qui auraient dû être accordés au président Trump. »

Plusieurs hôtes de Fox grillés

La déposition à enjeux élevés de Murdoch mardi intervient alors que Dominion a passé les derniers mois à interroger un défilé d’animateurs, de dirigeants et de producteurs de Fox News.

Le 5 décembre, le fils aîné de Murdoch et président exécutif et PDG de Fox Corp., Lachlan, s’est assis pour une déposition à Los Angeles. L’autre fils de Murdoch, James Murdoch, a été interrogé en octobre.

Les hôtes et co-animateurs de Fox Tucker Carlson, Laura Ingraham, Jeanine Pirro et Bret Baier ont également été interrogés ces derniers mois, selon les archives judiciaires, ainsi que l’ancien hôte Lou Dobbs. La directrice générale de Fox News, Suzanne Scott, et le président Jay Wallace ont également siégé pour des dépositions.

Hannity et Dobbs ont déjà fait face à des dépositions dans le cadre d’un procès intenté par les parents de Seth Rich, le membre du personnel du Comité national démocrate dont le meurtre en 2016 dans une rue de Washington, DC, a stimulé une couverture complotiste sur le réseau. Fox a réglé ce procès pour un montant non divulgué avant qu’il ne soit jugé.

La déposition de mardi intervient alors que des comités spéciaux des conseils d’administration de News Corp et de Fox Corp. contrôlée par Murdoch examinent une proposition de Murdoch de se recombiner, près d’une décennie après la scission des sociétés.