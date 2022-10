Rupert Murdoch explore la possibilité de réunir Fox et News Corp

Le président Donald Trump (L) est adopté par Rupert Murdoch, président exécutif de News Corp, lors d’un dîner pour commémorer le 75e anniversaire de la bataille de la mer de Corail pendant la DEUXIÈME GUERRE MONDIALE à bord de l’Intrepid Sea, Air and Space Museum le 4 mai 2017 à New York.

Rupert Murdoch en est aux premiers stades de l’exploration de l’opportunité de mettre ses entreprises de médias Nouvelles Corp. et Fox Corp. de retour ensemble, Le Wall Street Journal a rapporté vendredicitant des personnes proches du dossier.

Le Journal fait partie de News Corp. Fox Corp., les restes de la vente de 2019 de la 20th Century Fox à Disney, possède Fox News et Fox Business, un concurrent de CNBC. Murdoch, 91 ans, a séparé Fox et News Corp. en 2013. Il est président de Fox et président exécutif de News Corp. Son fils Lachlan Murdoch est PDG de Fox et co-président exécutif de News Corp.

CNBC a contacté Fox et News Corp.

La famille Murdoch détient une participation avec droit de vote de 42 % dans Fox et une participation avec droit de vote de 39 % dans News Corp., selon le Journal.

News Corp. comprend également l’éditeur de livres HarperCollins, la feuille de scandale du New York Post et des organes de presse au Royaume-Uni et en Australie, où Murdoch est né et a fondé son empire médiatique. Les avoirs de Fox comprennent également le réseau de diffusion Fox.

Lire le rapport complet du Journal ici.

C’est une nouvelle de dernière minute. Revenez pour les mises à jour.