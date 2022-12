Rupert Murdoch devrait être déposé dans l’affaire de diffamation de 1,6 milliard de dollars de Dominion

New York

CNN Affaires

—



Rupert Murdoch, le président de Fox Corporation, devrait être déposé la semaine prochaine dans le cadre du procès de 1,6 milliard de dollars de Dominion Voting System contre Fox News pour sa couverture de la fraude électorale lors des élections de 2020.

La déposition aura lieu le 13 décembre à 9 h 30 HE et “sera effectuée à distance, sous serment et par vidéoconférence”, selon un dossier judiciaire obtenu lundi par CNN.

Le fils de Rupert Murdoch, Lachlan, PDG de Fox Corporation, devait auparavant être déposé lundi matin à Los Angeles. Certaines des plus grandes stars de Fox News ont également été déposées dans le procès qui allègue que le réseau “a imprudemment ignoré la vérité” et a participé à une campagne de désinformation contre la société de technologie de vote parce que “les mensonges étaient bons pour les affaires de Fox”.

Les dépositions interviennent alors que Dominion s’efforce de rassembler des preuves à l’appui de sa thèse selon laquelle le réseau a diffamé l’entreprise en répandant des mensonges sur la fraude lors des élections de 2020 qui ont nui aux activités de Dominion.

On ne sait pas ce que les dirigeants et les personnalités de Fox qui ont rencontré les avocats de Dominion ont dit ou ont été interrogés lors de leurs dépositions.

Un porte-parole de Fox n’a fait aucun commentaire lundi. Cependant, Fox a précédemment contesté les affirmations de Dominion et s’est dit “fier” de sa couverture électorale de 2020.

Dominion est l’une des deux sociétés de technologie électorale à avoir poursuivi Fox News. Smartmatic, une autre société de technologie de vote, a déposé une plainte de 2,7 milliards de dollars contre le réseau.