Rupert Murdoch a accusé les plateformes de médias sociaux de créer une atmosphère de conformité idéologique, recueillant des applaudissements ainsi que des accusations selon lesquelles son vaste empire médiatique est coupable du même crime.

Dans un discours d’acceptation préenregistré remerciant l’Australia Day Foundation de lui avoir décerné un prix pour l’ensemble de sa carrière, le propriétaire de Fox News a exprimé sa consternation face à un «Vague de censure qui cherche à faire taire la conversation, à étouffer le débat et finalement à empêcher les individus et les sociétés de réaliser leur potentiel.»

Il a ensuite déploré à quel point les médias sociaux encourageaient un «Conformité rigoureusement appliquée» qui agit comme «Une camisole de force sur la sensibilité.»

Trop de gens se sont battus trop durement dans trop d’endroits pour que la liberté d’expression soit supprimée par cette terrible orthodoxie éveillée.

Le milliardaire originaire de Melbourne, en Australie, devenu américain, a affirmé que cette attaque contre le libre échange d’idées et d’expression était l’un des plus grands défis auxquels sont actuellement confrontées les organisations de médias. S’exprimant personnellement, l’homme de 89 ans a déclaré que sa propre carrière dans l’industrie de l’information était « Toujours en mouvement » et « Loin d’être terminé. »

Parmi les médias de son empire médiatique figurent l’American Wall Street Journal, le New York Post et la chaîne Fox News, ainsi que le Sun and the Times du Royaume-Uni et environ 70% des principaux médias australiens.

En novembre, l’ancien Premier ministre australien Kevin Rudd a fait pression pour qu’une enquête soit ouverte sur l’influence massive du magnat d’origine australienne sur la politique dans ce pays.

Bien qu’il soit lui-même une force controversée dans le paysage médiatique, le président de News Corp a reçu les félicitations d’observateurs partageant les mêmes idées sur les médias sociaux.

Ce n’est pas ma personne préférée au monde – mais sur ce point, je suis entièrement d’accord. – Robert Bruce (@ RobertB74672274) 26 janvier 2021

100% conforme ou être rejeté. – Tommy Sparkzz (@Tommysparkzz) 26 janvier 2021

Mais il y en avait beaucoup d’autres qui ont fait valoir que Murdoch est la dernière personne qui devrait donner des conférences sur les influences néfastes étouffant un discours public sain.

Beaucoup ont évoqué le scandale de piratage de 2011 News of the World, dans lequel le point de vente aujourd’hui disparu, qui appartenait à Murdoch’s News Corp, était accusé d’avoir piraté les téléphones de célébrités, de politiciens, de membres de la famille royale et même le téléphone appartenant à une écolière assassinée, à la recherche de scoops pour le papier. Murdoch a démissionné de son poste de directeur de News Corp à la suite du tollé général suscité par le scandale et le journal a été fermé.

Ses journalistes ont piraté les téléphones des gens, y compris un adolescent assassiné. C’est un salaud méchant et sinistre. – Le Beagle (@beaglebugle) 26 janvier 2021

D’autres ont accusé l’empire médiatique de Murdoch d’avoir attisé les flammes qui ont conduit à la violence au Capitole américain le 6 janvier, un utilisateur de Twitter plaisantant que « Réveillé l’orthodoxie » était préférable à «Guerres civiles et troubles».

Le professeur de journalisme Jeff Jarvis a critiqué le magnat des médias comme le «Seule influence la plus maligne de la démocratie dans le monde anglophone.»

Quand je dis que Rupert Murdoch est l’influence la plus maligne de la démocratie dans le monde anglophone, je ne parle pas seulement de l’Amérique de Trump et du Royaume-Uni du Brexit, mais de son Australie natale. Ceux-ci ce matin à son SkyNews là-bas: pic.twitter.com/gyGjWO47gD – Jeff Jarvis (@jeffjarvis) 25 janvier 2021

Des coches bleues partageant les mêmes idées exprimaient un choc similaire face à l’hypocrisie présumée de Murdoch.

Très drôle de voir Murdoch se balancer contre "la censure" et "réveillé" culture. Cela devrait être le clou dans le cercueil, car ce terme est utilisé sans ironie. Un nombre embarrassant de personnes autrement intelligentes le déploient toujours https://t.co/YrJnUvfF8z – Osman Faruqi (@oz_f) 26 janvier 2021

Lire la suite Le sénateur Hawley exhorte les Américains à lutter contre le « musellement » de la liberté d’expression par les entreprises alors que les libéraux continuent de crier « traître »

Bien que les utilisateurs des médias sociaux soient sceptiques quant aux pouvoirs de Murdoch pour parler sur le sujet, les médias appartenant à News Corp, comme le New York Post, se sont prononcés contre la prétendue croisade réveillée.

Dans un éditorial publié dimanche dans le Post, le sénateur américain Josh Hawley (R-Missouri) a appelé les conservateurs à repousser le «Alliance des gauchistes et des capitalistes réveillés» qui viseraient à « Réglementer les pensées les plus intimes de chaque Américain, de l’âge scolaire à la retraite. »

