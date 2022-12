Rupert Murdoch de Fox sera déposé dans le procès de 1,6 milliard de dollars de Dominion Voting

Rupert Murdoch, président de News Corp et co-président de 21st Century Fox, arrive au Sun Valley Resort de l’assemblée annuelle Allen & Company Sun Valley Conference, le 10 juillet 2018 à Sun Valley, Idaho.

Fox Corporation . Le président Rupert Murdoch doit comparaître pour une déposition la semaine prochaine dans le cadre du procès en diffamation de Dominion Voting contre la société et ses réseaux de télévision par câble.

Murdoch comparaîtra par appel vidéo les 13 et 14 décembre, selon un dossier du tribunal. Sa déposition suivra celle de son fils, le PDG de Fox, Lachlan Murdoch, lundi de cette semaine.

Dans son procès de 1,6 milliard de dollars contre Fox, Dominion a fait valoir que Fox News et Fox Business avaient fait de fausses déclarations selon lesquelles ses machines à voter avaient été truquées lors de l’élection présidentielle de 2020 entre Donald Trump et Joe Biden.

Les représentants de Fox et Dominion n’ont fait aucun commentaire au-delà du dossier du tribunal. Fox a vigoureusement nié les allégations.

Les Murdoch sont les plus hauts dirigeants à être interrogés. Plus tôt cette année, des personnalités de la télévision de Fox, dont Maria Bartiromo, Sean Hannity, Tucker Carlson et Jeanine Pirro, ont comparu pour des dépositions.

Les dépositions et les documents que Dominion a collectés tout au long du processus de découverte restent privés. Fox a demandé au tribunal de garder confidentiels tous les documents collectés, affirmant que Dominion avait qualifié à tort ce qu’ils montraient de véritable malveillance.

Dominion doit prouver à un jury que Fox et ses animateurs de télévision ont agi avec une réelle malveillance – ce qui signifie qu’ils savaient qu’ils rapportaient de fausses informations mais ont continué à le faire de toute façon, ou ont délibérément ignoré les informations qui montraient que leurs reportages étaient inexacts.

Les hauts gradés de Fox sont déposés après qu’un juge du Delaware a supervisé l’affaire aurait statué en juin que le procès de Dominion pourrait être étendu au-delà des réseaux de télévision par câble pour inclure leur société mère. Dominion a fait valoir que Fox et ses hauts dirigeants ont joué un rôle dans la diffusion par les personnalités de la télévision de Fox de fausses informations sur la fraude électorale.

L’affaire est suivie de près par les experts et les défenseurs du premier amendement. Les poursuites en diffamation sont souvent centrées sur un seul mensonge. Dans cette poursuite, Dominion cite une longue liste d’exemples d’hôtes Fox faisant de fausses déclarations même après qu’elles se soient avérées fausses.

Les entreprises de médias sont également généralement largement protégées par le premier amendement, mais le tribunal a rejeté les demandes de Fox de classer l’affaire. Et avec l’affaire Dominion qui se rapproche de la date prévue du début du procès en avril, aucune des parties n’a montré de signes d’entrée dans des pourparlers de règlement.