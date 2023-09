Rupert Murdoch absent de son poste de président de Fox Corp. et de News Corp. – The Hollywood Reporter

Drew Angerer/Getty Images

Le magnat des médias Rupert Murdoch quitte son poste de président de son empire.

Fox Corp. et News Corp. ont annoncé jeudi que Murdoch quitterait ses fonctions de président de Fox Corp. et News Corp., à compter des assemblées annuelles de ses sociétés en novembre.

Lachlan Murdoch continuera de diriger les deux sociétés.

« Au nom des conseils d’administration de Fox et News Corp, des équipes de direction et de tous les actionnaires qui ont bénéficié de son travail acharné, je félicite mon père pour ses 70 années de carrière remarquables », a déclaré Lachlan Murdoch dans un communiqué. « Nous le remercions pour sa vision, son esprit pionnier, sa détermination inébranlable et l’héritage durable qu’il laisse aux entreprises qu’il a fondées et aux innombrables personnes qu’il a influencées. Nous sommes reconnaissants qu’il occupera le poste de président émérite et savons qu’il continuera à fournir de précieux conseils aux deux sociétés.

Dans une lettre aux employés, Murdoch a noté que lui et ses entreprises étaient en « bonne santé ». Cependant, il a également déclaré qu’il estimait que « la bataille pour la liberté d’expression et, en fin de compte, pour la liberté de pensée, n’a jamais été aussi intense ».

« Les bureaucraties égoïstes cherchent à faire taire ceux qui remettent en question leur origine et leur objectif. Les élites méprisent ouvertement ceux qui ne sont pas membres de leur classe raréfiée. La plupart des médias sont de mèche avec ces élites, colportant des récits politiques plutôt que de rechercher la vérité », a écrit Murdoch.

Lettre complète :

Chers collègues,

Je vous écris pour vous faire savoir à tous que j’ai décidé de passer au rôle de président émérite de Fox and News. Durant toute ma vie professionnelle, j’ai été quotidiennement confronté à des nouvelles et à des idées, et cela ne changera pas. Mais le moment est venu pour moi d’assumer différents rôles, sachant que nous disposons d’équipes véritablement talentueuses et d’un leader passionné et fondé sur des principes en Lachlan, qui deviendra l’unique président des deux sociétés.

Ni l’orgueil excessif ni la fausse humilité ne sont des qualités admirables. Mais je suis vraiment fier de ce que nous avons accompli collectivement au fil des décennies, et je dois beaucoup à mes collègues, dont les contributions à notre succès ont parfois été invisibles en dehors de l’entreprise mais sont profondément appréciées par moi. Qu’il s’agisse des chauffeurs de camion qui distribuent nos journaux, des nettoyeurs qui peinent lorsque nous quittons le bureau, des assistants qui nous soutiennent ou des opérateurs qualifiés derrière les caméras ou le code informatique, nous serions moins performants et aurons moins d’impact positif sur la société sans votre dévouement jour après jour.

Nos entreprises sont en bonne santé, tout comme moi. Nos opportunités dépassent de loin nos défis commerciaux. Nous avons toutes les raisons d’être optimistes pour les années à venir – je le suis certainement et j’ai l’intention d’être ici pour y participer. Mais la bataille pour la liberté d’expression et, en fin de compte, pour la liberté de pensée, n’a jamais été aussi intense.

Mon père croyait fermement en la liberté et Lachlan est absolument engagé dans cette cause. Les bureaucraties égoïstes cherchent à faire taire ceux qui remettent en question leur origine et leur objectif. Les élites méprisent ouvertement ceux qui ne sont pas membres de leur classe raréfiée. La plupart des médias sont de mèche avec ces élites, colportant des récits politiques plutôt que de rechercher la vérité.

Dans mes nouvelles fonctions, je peux vous garantir que je participerai chaque jour au concours d’idées. Nos entreprises sont des communautés et je serai un membre actif de notre communauté. Je regarderai nos émissions avec un œil critique, je lirai nos journaux, nos sites Web et nos livres avec beaucoup d’intérêt, et je vous transmettrai mes réflexions, mes idées et mes conseils. Lorsque je visite vos pays et vos entreprises, vous pouvez vous attendre à me voir au bureau tard le vendredi après-midi.

J’ai hâte de vous voir partout où vous travaillez et quelle que soit votre responsabilité. Et je vous exhorte à tirer le meilleur parti de cette formidable opportunité d’améliorer le monde dans lequel nous vivons.

Plus à venir.