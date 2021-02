Volonté Rupert Grint attraper à nouveau le Poudlard Express?

Le jeudi 4 février, l’acteur de 32 ans a sonné sur le reporté HBO Max Harry Potter séries. Comme Grint l’a relayé Variété, il ne s’attend pas à être impliqué dans le projet – et il n’est pas si désireux de transmettre le rôle de Ron Weasley – le personnage qu’il a joué dans les huit films – à une autre star.

« Ce sera bizarre si c’était une sorte de continuation », a déclaré la star d’origine britannique. « Je me sens bizarrement assez protecteur de ce personnage. Même quand j’ai vu les spectacles sur scène, c’était une expérience très étrange… Si c’est comme un groupe d’amis différent, je suppose que ce serait intéressant. »

Cette position est légèrement différente de celle qu’il partageait en décembre 2020. Dans une discussion avec BD, Grint a dit « ne jamais dire jamais » de reprendre son rôle. «Je ne dirais jamais:« Absolument non »», a-t-il expliqué. « C’était une grande partie de ma vie et j’aime beaucoup ce personnage et ses histoires. Alors oui, je veux dire, je serais prêt pour ça au bon moment. Je ne sais pas quelle capacité ce serait , mais oui, on verra. «