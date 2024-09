Rupert Grint rend hommage à Maggie Smith, partenaire de danse d’Harry Potter

Rupert Grint pleure la perte de Dame Maggie Smith mais se souvient d’elle avec tendresse.

Le Harry Potter L’acteur a rendu hommage au double oscarisé, décédé vendredi à 89 ans, dans un Publication Instagram Samedi.

« Le cœur brisé d’entendre parler de Maggie », a écrit Grint. « Elle était si spéciale, toujours hilarante et toujours gentille. Je me sens incroyablement chanceuse d’avoir partagé un set avec elle et particulièrement chanceuse d’avoir partagé une danse. Tu vas me manquer, Maggie. J’envoie tout mon amour à sa famille. Rupert x « .

Maggie Smith dans le rôle de Minerva McGonagall et Rupert Grint dans le rôle de Ron Weasley dans « Harry Potter et la Coupe de Feu ».

L’acteur a joué avec Smith dans les huit Harry Potter films entre 2001 et 2011, car son Ron Weasley avait constamment des ennuis avec son personnage, la chef de Gryffondor et professeur de métamorphose Minerva McGonagall.

Pour son message, Grint a utilisé une photo de leur scène la plus mémorable ensemble dans Harry Potter et la coupe de feudans lequel McGonagall enseigne aux étudiants de Gryffondor comment danser en forçant Ron à s’associer à contrecœur avec elle lors d’une démonstration. (C’est un travail difficile, mais quelqu’un a dû préparer ces nerds pour le bal de Noël.)

Grint a également utilisé une photo de Smith lui embrassant la joue sur le tapis rouge du Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé première depuis qu’il a créé son compte Instagram.

L’acteur n’est pas le seul Weasley à commémorer la défunte actrice. Mark Williams, qui a joué le patriarche de la famille aux cheveux roux, Arthur, dans sept des huit Potier films, a rappelé une anecdote hilarante avec le Abbaye de Downton star dans une déclaration partagée avec Divertissement hebdomadaire. « Dans l’un des Harry Potter « Pour les premières (oublies lesquelles), j’ai décidé de ne pas porter de costume », a déclaré Williams. « Un de mes amis tailleur m’a habillé d’une tenue qui comprenait un blazer rayé très chic. Maggie m’a repéré, une lueur dans les yeux : « Tu viens juste de Henley ? Je n’ai jamais eu le courage de le porter à nouveau. »

Rupert Grint en 2023 ; Maggie Smith en 2023.

Bonnie Wright, qui incarnait la sœur cadette de Ron, Ginny, dans chaque épisode de la série, a également partagé une douce déclaration à propos de Smith sur Instagram. « Notre chef bien-aimé et vénéré de la maison Gryffondor, vous nous manquerez tellement Harry Potter communauté », a-t-elle écrit. « Ma scène préférée avec Maggie était lorsque nous apprenions tous à danser pour le bal de Noël. Elle incarnait cet équilibre parfait entre audace et attention aimante dont dispose McGonagall. Elle gardait les Gryffondors sur leurs gardes. Mes plus sincères condoléances à la famille de Maggie en ce moment. »

James Phelpsqui a joué le frère aîné de Ron, Fred, dans les huit Potier films, a publié un hommage à Smith sur son histoire Instagram. « Très triste d’apprendre la nouvelle aujourd’hui », a-t-il écrit. « C’était un honneur d’avoir été sur les mêmes plateaux de tournage que Dame Maggie Smith. HPelle était toujours accueillante, drôle et montrait également comment agir non seulement sur le plateau, mais aussi en dehors. Mes pensées vont à sa famille en ces moments tristes. »

Chris Rankinqui a incarné le personnage de Percy dans cinq films, a également commémoré Smith sur les réseaux sociaux. « Il n’y a pas beaucoup de gens dans le monde qui étaient aussi brillamment talentueux, aussi espiègles, drôles, gentilles ou intimidantes que Maggie Smith », a-t-il déclaré. a écrit sur Instagram. « J’ai vraiment de la chance d’avoir partagé un plateau de tournage avec elle. Ils ne les font plus comme ça. »

L’ennemi juré de la famille, Draco Malfoy, a également partagé une déclaration sincère à propos de Smith. Tom Felton, qui a joué le Serpentard pleurnicheur dans chaque Potier film, a écrit un hommage à l’actrice sur Instagram. « Je suis profondément attristé d’apprendre la nouvelle du décès de Maggie », a-t-il déclaré. « Il n’y avait tout simplement personne comme elle. Merci d’avoir pris soin de nous dès le premier jour. Merci de ne pas m’avoir fait quitter le plateau alors que je ne pouvais pas m’empêcher de rire pendant votre cours de métamorphose. Merci de nous avoir montré le chemin. . Levez vos baguettes.