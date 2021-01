Rupert Grint dit qu’avoir son propre enfant lui a donné une toute nouvelle perspective sur le rôle principal dans l’horreur psychologique Servant.

Dans le drame M Night Shyamalan – qui revient pour une deuxième série – la star de Harry Potter incarne le frère d’une femme qui ne peut fonctionner qu’après la mort tragique de son bébé, lorsqu’elle reçoit une poupée de remplacement réaliste.

Plutôt que de voir la poupée comme un simple substitut, elle croit en fait que la poupée est son véritable enfant.

Image:

Grint est maintenant papa d’une petite fille mercredi. Pic: Instagram / @ RupertGrint



Grint dit que devenir père de sa fille mercredi lui a fait voir l’histoire différemment.

Il a déclaré à Sky News: « C’est vraiment le cas, c’est probablement la pire émission à laquelle faire partie si vous venez de devenir papa.

«Ce n’est pas une bonne publicité pour la parentalité, je ne pense pas, mais cela a en fait aidé d’une certaine manière… Parce que c’est un genre d’amour très unique, et c’est un amour très puissant.

« Dorothy [Grint’s character’s sister] ferait n’importe quoi pour obtenir Jéricho [the baby] en arrière et cela a vraiment aidé à comprendre cela et à entrer dans ce genre de tête. «

Grint a annoncé la naissance de mercredi dans sa toute première publication sur Instagram en novembre de l’année dernière – en plaisantant en disant qu’il était « 10 ans en retard » sur le site.

Mais c’était vraiment un cas de retard à la mode lorsque l’acteur a battu un record détenu par Sir David Attenborough, atteignant un million d’abonnés Instagram en seulement quatre heures et une minute.

Image:

Grint avec ses camarades Servant stars Lauren Ambrose et Toby Kebell. Pic: Apple TV +



Grint dit qu’il ne s’attendait jamais à attirer autant d’attention.

« Très surpris, c’est un outil tellement puissant, c’est juste incroyable de voir comment il se déplace », a-t-il déclaré.

«Et c’est incroyable de voir à quel point les fans de Harry Potter sont toujours aussi actifs et même si c’est 10 ans après, cela reste pertinent pour eux.

« Ouais, c’est incroyable … je n’y crois pas vraiment. »

Bien que devenir papa ait pu aider Grint à s’identifier à l’un des personnages de Servant, il dit que cela lui a donné envie de rester à l’écart de l’un des autres.

Il admet: « La poupée, je n’aime pas vraiment être près de la poupée. C’est en quelque sorte une nouvelle vie. »

Image:

Nell Tiger Free joue la nounou effrayante Leanne. Pic: Apple TV +.



La co-star de Grint, Nell Tiger Free, a déclaré à Sky News que la poupée n’était pas très populaire sur le plateau avec qui que ce soit: «Pauvre Jerry effrayant – nous l’appelons effrayant Jerry – et ça devient vraiment difficile.

«Les gens parlent beaucoup de Scary Jerry, mais c’est amusant de jouer avec, de le jeter sur les gens quand ils ne s’y attendent pas.

Tiger Free joue Leanne, une nounou employée au début de la première série par Dorothy en deuil pour s’occuper de la poupée.

Il devient vite clair qu’elle n’est pas l’adolescente innocente qu’elle semblait quand elle a été embauchée, et au début de la deuxième série, la nounou et un vrai bébé ont disparu.

Tiger Free dit qu’il a été difficile de se débarrasser de l’étrange réputation du personnage.

Elle explique: « Je suis allée à un rendez-vous il y a quelque temps, et il m’a dit: » Je suis tellement contente que tu sois normal « , je me suis dit » Qu’est-ce que tu veux dire? » Il était comme « je craignais que tu sois vraiment effrayant dans la vraie vie ».

«Je comprends souvent ça, les gens que je viens de rencontrer, disant ‘Je pensais que tu allais être vraiment effrayant et étrange’.

« C’est comme non, c’est juste faire semblant, je ne suis pas magique non plus. »

La deuxième série de Servant est diffusée sur Apple TV + à partir du vendredi 15 janvier.