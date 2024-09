Rupert Everett révèle qu’il a demandé à Ridley Scott un rôle dans « Gladiator »

Rupert Everett a révélé qu’il avait demandé à Ridley Scott un rôle dans le prochain film. Gladiateur IImais en vain.

L’acteur britannique a écrit un nouveau livre intitulé Le non américainqu’il décrit comme le processus de courtisation par Hollywood, avec des producteurs qui se montrent lyriques à propos d’un scénario et du fait qu’ils « ont hâte de travailler avec vous », mais sans résultat.

Everett a dit Le Times de Londres il est apparu dans l’épopée 2023 de Ridley Scott Napoléon en tant que duc de Wellington, et lui a ensuite téléphoné au sujet d’un rôle dans la suite à gros budget de Scott à son blockbuster de 2000. Gladiateur.

Everett a déclaré : « Je l’ai appelé et je lui ai dit : ‘S’il te plaît, Ridley, puis-je être présent ? Gladiateur? » et il a dit : ‘OK, je vais voir ce que je peux faire.’ Et puis rien ne s’est passé. Il a poursuivi: « Il fait un autre film et j’espère me lancer dans celui-là. »

L’acteur a joué dans des films dont Le mariage de mon meilleur ami avec Julia Roberts et La prochaine meilleure chose avec Madone. Il est actuellement à l’écran dans le hit Netflix Emilie à Parisoù il incarne le designer italien Giorgio Barbieri.