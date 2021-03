RUPERT Everett a relancé sa querelle avec Madonna dans un nouvel épisode de Life Stories avec Piers Morgan.

L’acteur, 61 ans, et le chanteur, 62 ans, étaient autrefois proches, mais l’échec de leur film de 2001 The Next Big Thing a marqué le début de la fin de leur amitié.

Le dernier clou dans le cercueil était le mémoire de 2006 de Rupert Red Carpets And Other Banana Skins dans lequel il incluait des détails intimes sur la relation de Madge avec son ex Sean Penn.

Dans Life Stories, Piers traîne le livre et passe en revue certains des termes choisis par Rupert pour la décrire.

Il dit: « Je pensais que j’avais des opinions. Vous le portez à un tout autre niveau. Rupert Everett, comment avez-vous décrit Madonna? Vous vous en souvenez?

« Eh bien, une serveuse criarde », répond Rupert.

Piers continue: « Vous n’avez pas fini là, attendez, vous l’avez appelée une vieille barmaid pleurnichard. Une petite chose curieuse. Satan et un She-man. Et vous semblez surpris que cela ait mis un peu de fraguar sur votre relation. »

Essayant de justifier ses propos, Rupert dit: « La vieille barmaid pleurnichard était censée être un compliment parce que, le truc à propos de Madonna, quand elle était très jeune, c’était qu’elle ne pouvait pas parler comme ça. [whiny voice] la moitié du temps, tu sais, et elle a vraiment des gars comme ça. Et elle était vraiment charmante. Ce n’était pas censé être impoli en fait. «

Plus tard dans l’épisode, Piers pose des questions sur son amitié avec un autre A-lister: Colin Firth.

Après avoir admis qu’il avait eu un énorme béguin pour son copain, Rupert révèle alors que Colin a enfoncé sa langue dans sa bouche dans un baiser surprise.

Rupert a joué la directrice Camilla Fritton dans le film de 2007 St Trinian’s, et elle l’a fait avec le personnage de Colin, Geoffrey Thwaites.

Expliquant les ébats, Rupert dit: « Ouais, eh bien, le truc, c’est que j’avais normalement des tétons appropriés. Je ne sais pas de quoi ils sont faits, mais ils étaient fantastiques et il les connaissait.

« Et donc ce que j’ai fait ce jour-là, j’ai mis de vrais ballons et j’ai dit à tout le monde » nous n’allons pas le dire à Colin « et le réalisateur a dit: » OK, je veux que vous caressiez les seins de Rupert « .

« Et la première fois que nous l’avons fait, ils ne sont pas partis. Ils n’ont pas éclaté. J’étais furieux de toute façon. Puis il a dit » qu’est-ce qui se passe? Qu’est-ce qui se passe? » Et nous avons essayé de ne pas lui dire. Mais de toute façon, il l’a découvert. Mais le plus étrange, c’est que je n’avais aucune idée que Colin allait me tirer la langue?

Un Piers surpris demande: « Vraiment il a mis sa langue dedans? »

Rupert le confirme et ajoute qu’il « y va totalement ».