Rupert Everett étonne les téléspectateurs de Life Stories en révélant qu’il a dormi dans le même lit que sa mère jusqu’à l’âge de 14 ans

L’ACTEUR Rupert Everett a choqué les téléspectateurs de Life Stories quand il a dit qu’il dormait dans le même lit que sa mère jusqu’à l’âge de 14 ans.

L’acteur de 61 ans a fait la confession choquante lors d’une interview sur les histoires de vie de Piers Morgan

Il a dit qu’il avait été envoyé au pensionnat alors qu’il n’avait que sept ans et à quel point il «pleurait» à ce moment-là.

Mais quand il rentrait à la maison pour les vacances, il dormait dans le même lit que sa mère jusqu’à l’adolescence.

L’acteur de Shrek 2 a décrit sa relation avec sa mère comme « tactile », ce qui était bien plus chaleureux que les interactions avec les membres masculins de sa famille.

Rupert a décrit avoir chassé le renard pour la première fois à l’âge de 11 ans et avoir enduit du sang de renard mort sur son visage par son père.

« Je détestais ça, je détestais ça, j’ai crié et je me suis enfui », a-t-il dit.

Piers a demandé: « Vous a-t-il déjà dit qu’il vous aimait? »

Rupert a répondu: « Non, bien sûr que non, personne dans ma famille n’a jamais dit cela, le plus grand compliment de ma famille que vous aviez l’habitude de recevoir était » bien garé « en conduisant.

«J’avais beaucoup d’affection pour ma mère, j’ai couché avec ma mère jusqu’à l’âge de 14 ans, et nous avons roulé les orteils ensemble dans le lit.

« J’avais une relation très tactile avec ma mère, mais pas avec aucun des hommes de ma famille. »

L’acteur a décrit le terrible puits de malheur qu’il a ressenti le premier jour de son arrivée au pensionnat.

«Je m’en souviens très bien», a-t-il expliqué.

«C’est vraiment le moment de ma vie que tout a changé, le genre de chagrin que vous ressentez en tant qu’enfant, d’être laissé dans un essaim d’autres enfants.

«Cela calcifie le cœur, ce type de douleur.

Il a décrit « pleurer et pleurer et pleurer dans mon petit lit ».

La mère de Rupert a également pleuré lorsqu’il a été renvoyé et lui a dit: «Ne pleure pas ou je pleurerai aussi».

Il a également décrit les châtiments corporels auxquels les enfants seraient confrontés de la part du directeur, et les efforts qu’ils feraient pour atténuer la douleur.

« Nous avions l’habitude de mettre du papier buvard dans nos sous-vêtements pour soulager la douleur », a-t-il déclaré.

Rupert a parlé en détail de son passé sauvage, y compris la consommation de drogue, le travail du sexe et les relations avec des femmes mariées.

Ses amants ont inclus Sir Ian McKellen et Paula Yates, et il avait une amitié de haut niveau avec Madonna – et des retombées encore plus notoires avec elle.

Et il a également attiré une réputation de controverse, envoyant une fois une coupe de ses poils pubiens à un critique qui n’avait pas apprécié l’une de ses performances.

Mais malgré son passé explosif, il dit qu’il mène désormais une vie beaucoup plus calme.

«Mon cerveau est légèrement brisé et c’est la seule chose que j’aime vraiment, à part ma vue», a-t-il dit Les temps l’année dernière.

« Donc je pense que toute prise de drogue était une perte de temps, avec le recul. J’adorais ça à l’époque. »

Sa grande pause est venue à 22 ans quand il a joué l’amant du personnage de Colin Firth dans Another Country.

Bientôt, il a été considéré comme la prochaine grande chose à Hollywood, remportant des rôles dans des films classiques comme Dance With a Stranger et jouant le meilleur ami gay de Julia Roberts dans My Best Friend’s Wedding.

Mais la révélation la plus explosive de sa nouvelle autobiographie était le récit d’une liaison de six ans avec la présentatrice de télévision Paula Yates alors qu’elle était mariée à Bob Geldof.

Everett a depuis déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir cette liaison.