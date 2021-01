L’année dernière, le Royaume-Uni a eu son propre spin-off Drag Race – et la série a été tellement gâtée qu’elle est de retour pour une autre saison.

Drag Race UK revient cette semaine, et nous nous sommes frayés un chemin dans le moulin à rumeurs pour découvrir tout ce que nous pouvons. Lisez la suite pour voir qui seront les reines, qui sont les juges et tout ce que nous savons sur la série jusqu’à présent.

Quand commence Drag Race UK?

Vous n’avez pas longtemps à attendre, car la saison deux de Drag Race UK diffuse ceci Jeudi 14 janvier à 19h.

15 décembre 2020

La série est diffusée un peu plus tard que prévu. En effet, la pandémie a suspendu le tournage en début d’année. Le tournage a repris plus tard, mais plus de précautions ont été prises avec les concurrents et l’équipage pour tenir compte de la distanciation sociale.

Néanmoins, la série était terminée – et nous avons même eu des images des reines à la maison.

C’est sur quelle chaîne?

Le spin-off de British Drag Race est exclusif à BBC Three, qui n’est plus techniquement une chaîne de télévision – il est uniquement en ligne. Cela signifie que vous devrez utiliser iPlayer pour regarder l’émission, que ce soit sur votre téléphone, ordinateur, console de jeux ou smart TV.

La création d’un compte est entièrement gratuite, mais vous aurez besoin d’une licence TV valide.

RuPaul héberge-t-il?

Ce ne serait pas Drag Race sans son homonyme, alors naturellement RuPaul reviendra pour accueillir la deuxième série de l’édition britannique. Au sujet du renouvellement de l’émission, RuPaul a déclaré: « Les reines de cette saison ont prouvé que la Grande-Bretagne a un caractère unique de charisme et de talent et je veux en voir plus! Voici une autre saison d’amour, de rire et de lumière! »

Qui sont les concurrents?

Cette année, le line-up de reines s’est encore élargi, avec douze en compétition pour la couronne. Elles sont:

Lawrence Chaney

Cerise Valentine

Bimini Bon Boulash

Ginny Citron

Joe Black

Tia Kofi

Veronica Green

Soeur soeur

Tayce

Ellie Diamond

Asttina Mandella

A’Whora

Qui sont les juges?

Comme pour la première série, RuPaul Charles, Michelle Visage, Graham Norton et Alan Carr reviendront tous en tant que juges – les deux derniers tournant comme ils l’ont fait l’année dernière.

Nous verrons également des juges invités célèbres participer à l’action. Ceux qui ont été confirmés jusqu’à présent incluent Liz Hurley, MNEK, Sheridan Smith, Jourdan Dunn et Lorraine Kelly.

Comment regarder Drag Race UK depuis l’extérieur du Royaume-Uni

Si vous êtes basé aux États-Unis, vous avez quelques options pour regarder Drag Race UK. Vous pouvez le regarder via un abonnement à WOW Present Plus, qui coûte 3,99 $ par mois (bien que vous bénéficiez d’un essai gratuit de sept jours). Les épisodes seront diffusés le même jour qu’au Royaume-Uni.

L’autre façon de rattraper son retard est d’utiliser un VPN (réseau privé virtuel) comme NordVPN. Cela modifie votre adresse IP pour la faire apparaître comme si vous étiez au Royaume-Uni, ce qui signifie que vous pouvez accéder à BBC iPlayer. Pour plus de détails, consultez notre article sur les meilleurs VPN ou notre guide spécifique pour regarder BBC iPlayer depuis l’étranger.