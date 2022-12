“RuPaul’s Drag Race” passe à MTV et lance “Global All Stars”

De nouveaux détails ont été révélés sur les prochaines saisons d’une compétition de drag très populaire.

Juste entre nous amis écureuils, MTV a annoncé l’expansion internationale du Course de dragsters franchise avec trois nouvelles éditions au Brésil, en Allemagne et au Mexique qui seront diffusées sur MTV/Paramount+ dans leurs territoires respectifs.

De plus, un communiqué de presse note que les favoris des fans du monde entier entreront dans le tout premier Drag Race Global All Stars exclusivement sur Paramount+ dans le monde.

La nouvelle tombe comme Drag Race du Canada : le Canada contre le monde continue d’être diffusé et après que Blu Hydrangea a remporté la première place sur Drag Race de RuPaul: Royaume-Uni contre le monde.

Sur la dernière itération de Toutes les étoilesJinkx Monsoon a remporté la couronne.

Dans le cadre de la nouvelle expansion, la série américaine de Drag Rac de RuPaule se dirige vers MTV pour la saison 15 sur Vendredi 6 janvier à 20 h HE/PT.

La course de dragsters secrète des célébrités de RuPaul, qui mettait auparavant en vedette des célébrités comme Vanessa Williams, Loni Love et Tami Roman, reviendra également pour la saison 3 l’année prochaine sur VH1.

Chaque semaine, les célébrités subiront des transformations complètes en drag et s’affronteront dans l’ultime épreuve de synchronisation labiale basée sur une nouvelle catégorie jusqu’à ce que l’une d’entre elles soit couronnée “America’s Next Celeb Drag Superstar” et reçoive 100 000 $ pour son organisme de bienfaisance préféré.

Comme vous pouvez l’imaginer, les cadres supérieurs débordent d’enthousiasme à propos de cette grande nouvelle mondiale.

“Avec l’expansion mondiale de RuPaul’s Drag Race, nous sommes ravis d’introduire la franchise dans trois nouveaux territoires Paramount + – l’Allemagne, le Brésil et le Mexique – et sommes très heureux que RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race revienne pour une troisième saison avec nos partenaires à VH1/BET », a déclaré Chris McCarthy, président-directeur général, Paramount Media Networks et MTV Entertainment Studios. “Nous sommes de grands fans de la franchise Drag Race et ravis de ramener RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race pour une autre saison sur VH1”, a déclaré Scott Mills, président/PDG de BET Media Group. “World of Wonder est ravi d’étendre son partenariat avec MTV Entertainment Studios”, ont déclaré Fenton Bailey et Randy Barbato, PDG de World of Wonder. “Drag Race traite des thèmes universels de l’amour, de l’expression de soi et de l’acceptation – et il n’y a jamais eu de moment plus important que maintenant pour que ces idées soient exprimées à l’échelle internationale. Grâce à Chris McCarthy, Nina L. Diaz et leur incroyable équipe de MTV Entertainment Studios, nous sommes honorés de poursuivre notre mission de mettre en valeur l’art du drag dans différentes langues et cultures du monde entier.

La course de dragsters de RuPaul est saluée comme la franchise de compétition de téléréalité la plus célèbre de l’histoire avec 27 Emmy® Awards (bien mérités). Il est produit par MTV Entertainment Studios et World of Wonder.

Les juges invités précédents de la série comprenaient Nicki Minaj, Nicole Byer et Tina Knowles-Lawson.

Saisons précédentes de RuPaul’s Drag Race et RuPaul’s Drag Race : Untucked ! sont disponibles en streaming sur Paramount +.