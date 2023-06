‘RuPaul’s Drag Race All-Stars’ 8 Clip Exclusif

Un nouvel épisode de Toutes les stars de la course de dragsters de RuPaul streams demain et nous avons un aperçu exclusif de la tension qui se profile avant un défi d’improvisation.

Le dernier épisode, nous avons vu les dames tuer « JOAN: The Unauthorized Rusical » et Kandy s’est imposé DEUX FOIS ; une fois en tant que vainqueur du défi et à nouveau en tant que vainqueur de la synchronisation labiale.

Après avoir remporté une victoire de 30 000 $, Kandy a donné la côtelette à Jaymes Mansfield lors d’une élimination choquante.

Maintenant, les reines sont de retour dans la salle de semaine et réfléchissent à ce qui s’est passé. Kandy est ravie de sa grande victoire et dit qu’elle se sent comme « une véritable candidate à la couronne ».

Elle efface ensuite le message de Jaymes du miroir et il est temps de compter les rouges à lèvres des reines.

Apparemment, le choix de Kandy n’était pas trop choquant du tout car le groupe a voté à l’unanimité pour renvoyer Jaymes à la maison alors que c’était la troisième fois que Kahanna Montrese était en bas.

« C’était une décision très difficile, mais je suis heureuse que vous soyez ici », déclare Jessica Wild à propos du vote pour Jaymes. « Vous avez une victoire et Jaymes n’a pas », fait écho Alexis Michelle.

Plus tard, les dames sont de retour dans la salle Werk et prêtes à voir la suite.

Ru RU révèle qu’ils font un défi d’improvisation centré sur la série policière « Ru », « Forensic Queens » 🧪 où ils découvriront « ce qui était arrivé à Lil Poundcake » ; La « fille drag » d’Alaska et Lineysha Sparx de la saison 5.

Quand il est temps de choisir des rôles, cependant, les émotions sont fortes.

Alexis veut le rôle d’agent de sécurité mais laisse finalement LaLa l’avoir. Son deuxième choix est le détective, le rôle que Kandy veut, et quand elle suggère que Kandy joue DA puisque les deux rôles sont très similaires, l’enfer se déchaîne.

Kandy refuse de bouger et Alexis est frustré.

« Je ne comprends pas pourquoi vous devriez avoir votre premier choix, comment se fait-il que je n’obtienne pas mon premier choix pour le rôle et que je dise : ‘c’est ce que je fais ?' », demande Alexis.

Kandy pense qu’Alexis est passif-agressif et essaie de la « tromper » pour qu’elle assume un rôle qu’elle ne veut pas. Après un va-et-vient, Alexis décide d’être (encore) un bon joueur d’équipe et accepte de jouer le DA, mais pas avant d’avoir fondu en larmes.

Kandy s’en va et compare les actions d’Alexis à du « chantage émotionnel ».

Ouf, chili. Le drame!

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Un tout nouveau #AllStars8 commence à diffuser VENDREDI sur Paramount+ !