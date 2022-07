Rupali Ganguly, Tejasswi Prakash, Ayesha Singh et plus – Rencontrez les Instagrammers TV

C’est dimanche! Le jour où nous jetons un coup d’œil aux meilleurs messages Instagram de nos célébrités de la télévision incroyablement talentueuses. Aujourd’hui, nous avons une variété de vidéos et d’images sur vos écrans. De Anupama célébrité Rupali Ganguly à Sherdil Shergill actrice Surbhi Chandna, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiinc’est Aïcha Singh, Imliec’est Sumbul Toukir Khan, Bade Achhe Lagte Hain 2c’est Nakuul Mehta et plus sont inclus dans notre section d’aujourd’hui de Instagrammeurs de télévision. Le talent de nos célébrités de la télévision, malgré le tournage pendant de longues heures et le divertissement dans les émissions de télévision, ne manque pas non plus de divertir sur les réseaux sociaux. Voyons quels messages ont atteint notre Instagrammeurs TV de la semaine.

Nakuul Mehta

Nakuul Mehta de Bade Achhe Lagte Hain 2 a partagé des vidéos incroyables avec sa vraie femme, Jankee Parekh et Disha Parmar. La vidéo de Nakuul avec Jankee date de leur rendez-vous ensemble. Les deux sont si adorables que vous auriez envie de les porter dans votre poche. Parler de la bobine de Nakuul avec Disha, c’est avant tout des affirmations positives. Leur énergie ensemble est contagieuse. Nous devons également donner une mention spéciale à sa séance photo nue éditée.

Vinny Arora

Vinny Arora et Dheeraj Dhoopar attendent leur premier enfant ensemble. Vinny est actuellement enceinte de 8 mois. Elle doit accoucher en août et a partagé de superbes photos de séances photo. Découvrez-en quelques-uns ici :

Surbhi Chandna

Ishqbaaaz et Naagin 5, Surbhi Chandna, ont partagé une vidéo très édifiante qui est tout simplement trop adorable à gérer. Surbhi est elle-même enfantine et la bobine qu’elle a partagée convient parfaitement à sa personnalité enjouée.

Aïcha Singh

Sai alias Ayesha Singh de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a partagé une vidéo de bobine qui est une compilation BTS de sa préparation de séance photo. Elle a ajouté la chanson Brahmastra d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor Kesariya en arrière-plan et a révélé qu’elle était accro à la chanson comme tout le monde.

Urvashi Dholakia

L’actrice de Naagin 6, Urvashi Dholakia, a largué la bombe la plus chaude sur Internet avec ses photos au bord de la piscine. La magnifique actrice a toujours été la DIVA. Les photos d’Urvashi Dholakia au bord de la piscine vous laisseront bouche bée !

Rupali Ganguly

TRP Queen Rupali Ganguly alias Anupamaa a partagé une très jolie vidéo en ligne dans laquelle elle a été vue en train de groover sur Bhaage Re Mann. Rupali est une actrice phénoménale et nous savons tous à quel point elle aime danser.

Tejaswi Prakash

Pratha alias Tejasswi Prakash de Naagin 6 n’est pas seulement une beauté magnifique, une actrice talentueuse mais aussi une chanteuse incroyable. La gagnante de Bigg Boss 15 a partagé une vidéo dans laquelle on peut l’entendre chanter Na Jiya Lage Na de Rajesh Khanna et Amitabh Bachchan avec Anand. Les fans de Teja étaient super contents.

Shraddha Arya

La célébrité de Kundali Bhagya, Shraddha Arya, que l’on verra bientôt dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, est une adorable gaffe dans la vraie vie. Elle adore partager des vidéos hilarantes et loufoques. Il y a cette seule bobine dans laquelle on la voit souhaiter à ses voisins. Ce n’est tout simplement pas ça.

Sumbul Toukir Khan

La célèbre Imlie Sumbul Touqeer Khan a partagé une photo avec sa co-star Fahmaan Khan. Les deux, dont on dit qu’ils sortent ensemble, ont des expressions très drôles sur leurs visages. Sumbul s’est penché sur les rumeurs et a écrit “Turu lobe”.

C’est tout dans les Instagrammers TV du jour.