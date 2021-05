Rupali Ganguly, star d’Anupamaa, parle de comparaisons avec le regretté Sridevi, ne prenant pas les offres de Bollywood

La carrière télévisuelle florissante de Rupali Ganguly, qui s’étend sur plus de deux décennies, est une source d’inspiration pour beaucoup. L’acteur se sent béni et fier de la façon dont son voyage a créé un chemin. En repensant à l’époque où elle est entrée dans le monde de la télévision, l’acteur, qui joue le rôle principal dans l’émission Anupamaa de Rajan Shahi et Deepa Shahi, se sent « élue » en raison de la pléthore de rôles et des variations de personnages qu’elle a eu l’occasion de représenter à l’écran.

Rupali est connue pour jouer des rôles percutants et entrer dans la peau du personnage à tel point que le public commence à l’identifier avec eux. Auparavant, c’était Monisha Sarabhai, mais depuis qu’elle a essayé le rôle de «Anupamaa», les téléspectateurs l’ont appelée comme leur «Anupamaa».

Quant à savoir qui l’inspire? Récemment, dans une interview avec Yahoo Style, Rupali a révélé qu’elle s’inspirait de son idole, le regretté acteur Sridevi, ajoutant qu’elle avait été comparée à la star légendaire à plusieurs reprises auparavant.

À propos de la comparaison, Rupali a déclaré: « Je me sens tellement dépassée parce qu’elle a été une idole, c’est quelqu’un que nous avons grandi en regardant, j’ai regardé tous ses films 25 à 30 fois. J’ai vu ses films comme » Mr. India ‘,’ ChaalBaaz ‘,’ Chandni ‘,’ Lamhe ‘, etc., au moins 8 à 10 fois dans les théâtres. Je suis tellement obsédé par Sridevi et je sens que si vous considérez quelqu’un comme votre idole, un peu de leur maniérisme se reflète dans votre comportement aussi. «

Parlant de s’inspirer du film de Sridevi, elle a déclaré: «J’ai vu tous ses films tant de fois. Comme pour ‘Sanjivani’, ‘Ladla’ était mon point de référence, pour ‘Sarabhai vs Sarabhai’, ‘Chaalbaaz’ était mon point de référence . Mais pour «Anupamaa», c’était la «Kora Kagaz» de mon père (Anil Ganguly) ».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas accepté plus d’offres de Bollywood étant donné que son père avait réalisé plusieurs films, Rupali a déclaré: « En fait, quand vous voyez l’industrie cinématographique avec votre père, c’est complètement différent, et quand vous sortez pour demander du travail, c’est très différent. Donc je n’y ai jamais pensé. «

Outre «Sarabhai vs Sarabhai» et «Anupamaa», Rupali est également connue pour ses émissions telles que «Sanjivani», «Kahaani Ghar Ghar Kii», «Parvarrish» entre autres.