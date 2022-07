Rupali Ganguly révèle un personnage comme Anupamaa aurait été proche du cœur de son défunt père; dit, ‘C’était le genre d’histoire…’

L’actrice d’Anupamaa Rupali Ganguly est aimée dans tous les foyers de l’Inde. Le personnage a touché tout le monde. Anupamaa est l’émission n°1 et Rupali Ganguly surfe sur la vague du succès. Mais la vie n’a pas toujours été rose pour elle. Dans une note poignante publiée sur la page Instagram, Humans Of Bombay, Rupali Ganguly a révélé que la vie n’était pas un lit de roses pour elle. Elle a dit qu’elle avait pris des petits boulots après que son père ait fait face à une phase de vaches maigres financièrement. Rupali Ganguly a déclaré qu’elle avait même fait le travail de serveur lors d’une fête où son père était invité. L’actrice a parlé de son parcours dans la maternité où elle s’est absentée du travail pendant six ans après la naissance de son fils, Reyansh.

Elle révèle qu’elle était dans un état bas émotionnellement après la perte de son père, Anil Ganguly. Il a remporté quelques prix nationaux en 1975-76 pour ses films Kora Kagaaz et Tapasya. Rupali Ganguly a raconté comment son mari Ashwin Verma lui avait dit de prendre le rôle d’Anupamaa en disant qu’il gérait tout le reste. L’actrice a déclaré avoir demandé un certain temps à Rajan Shahi pour perdre du poids, mais il lui a dit qu’il avait besoin d’une mère dans l’émission, et non d’une héroïne typique d’un quotidien indien.

La partie la plus poignante est lorsque l’actrice a déclaré que travailler sur Anupamaa la faisait se sentir proche de son père. Elle dit que c’est une histoire qu’il aurait écrite, avec une femme forte comme protagoniste. Rupali Ganguly a fait des émissions comme Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi et bien sûr, Sarabhai Vs Sarabhai dans le passé. Mais Anupamaa a complètement changé la donne pour Rupali Ganguly.