Rupali Ganguly pose avec Ratna Pathak Shah lors de la projection de Dhak Dhak, les fans de Sarabhai contre Sarabhai réagissent : « Les retrouvailles épiques »

La dernière publication Instagram de Rupali Ganguly a laissé ses fans nostalgiques, et ils ont laissé des commentaires hilarants en voyant Monisha et Maya Sarabhai ensemble.

La sitcom Sarabhai vs Sarabhai a gagné un culte parmi le public indien, et récemment, deux des personnages préférés de la série, Maya Sarabhai alias Ratna Pathak Shah et Monisha Sarabhai alias Rupali Ganguly ont eu des retrouvailles épiques. Dans la série Aatish Kapadia, Ratna incarne la belle-mère de Rupali, et leur alchimie aigre-douce a créé une solide base de fans parmi le public.

Les retrouvailles de Maya et Monisha

Récemment, Rupali a assisté à une projection spéciale du prochain film de Ratna, Dhak Dhak. Rupali a partagé des photos intérieures de la projection sur son Instagram. Leurs photos et la légende de Rupali ont conquis Internet. Partageant trois photos de la projection, Rupali a écrit : « Cette précieuse connexion. Sur la deuxième photo, elle a activé le mode Mummyjee. Je t’aime pour toujours #ratnapathakshah. »

Voici le message





Réaction des internautes aux photos de Rupali-Ratna

Peu de temps après que Rupali ait partagé les photos, plusieurs internautes ont laissé des commentaires hilarants et ont adoré leur alchimie intemporelle. Un internaute a écrit : « Monisha soit comme hailaaaa maman ji. » Un autre internaute a écrit : « Tante ji Anupama ko yaad dilane aayi hai ki Maya kaise gayi thi. » Un internaute a écrit : « C’est tellement précieux. » Un internaute a écrit : « J’ai recommencé à regarder Sarabhai… c’est comme si c’était hier… rien entre vous deux n’a changé. Les acteurs de Monisha beta TV ke saath photo khichwana sont juste l’incarnation de la classe moyenne. Haha, je m’en souviens encore. « . Un autre internaute a écrit : « Aww, ce lien précieux entre Hamari Pyari Monisha et sa Mummyji. »

Pour les non-initiés, Sarabhai vs Sarabhai a commencé à être diffusé en 2004 sur Star One. Il est revenu pour une deuxième saison, intitulée Take 2, en 2017. Sur le plan du travail, Rupali dirige le monde de la télévision avec son drame familial à succès Anupamaa. Ratna, quant à elle, sera bientôt vue dans le drame d’aventure Dhak Dhak avec Dia Mirza, Sana Fatima Shaikh et Sanjana Sanghi. Le film coproduit par Taapsee Pannu sortira en salles le 13 octobre.