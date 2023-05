Rupali Ganguly pleure inconsolable après avoir assisté aux funérailles de sa co-star d’Anupamaa Nitesh Pandey

La disparition de l’acteur Nitesh Pandey a choqué la fraternité de la télévision. Nitesh est décédé à l’âge de 51 ans le 23 mai, et sa co-vedette d’Anupamaa, Rupali Ganguly, est également bouleversée par sa disparition. L’actrice a rendu visite à la résidence de Pandey pour assister aux funérailles de sa défunte co-star.

Viral Bhayani a partagé la vidéo de Rupali Ganguly arrivant à la résidence de Nitesh. Quelques instants plus tard, Viral a partagé une autre vidéo où Rupali a été tapée en train de quitter la résidence et de se précipiter vers sa voiture les yeux humides. Après s’être assise à l’intérieur de la voiture, Rupali n’a pas pu contrôler ses larmes et a pleuré de façon inconsolable. Rupali a couvert son visage et a essayé d’arrêter ses larmes avec sa dupatta, mais la douleur de la perte était clairement visible dans ses yeux.

Voir la vidéo





Dès que la vidéo a été téléchargée, plusieurs de ses fans et internautes ont consolé l’actrice et ont sympathisé avec elle. Un fan a écrit : « Je peux sentir sa douleur. » Un autre fan a écrit : « Elle pleure, ses yeux sont enflés, @rupaliganguly s’il te plait sois fort. » Un internaute a écrit : « Akele dukhi bhi nai hone dete !

L'acteur de 51 ans a rendu son dernier soupir à Lagatpuri près de Nasik où il tournait la nuit dernière. Sa mort subite à l'âge de 51 ans a laissé l'industrie sous le choc. Ces dernières années, un certain nombre de personnalités célèbres de la télévision et du cinéma ont souffert d'arrêts cardiaques mortels dans la trentaine et la quarantaine. La liste comprend Rituparno Ghosh (49 ans), Raj Kaushal (49 ans), Vivek Shauq (47 ans), Amit Mistry (47 ans), Inder Kumar (44 ans), Abir Goswami (37 ans) et Aarthi Agarwal (31 ans) et d'autres grandes personnalités.