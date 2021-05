Rupali Ganguly, l’acteur d’Anupamaa, parle de la honte corporelle des tantes après l’accouchement

Après un passage très réussi dans «Sarabhai Vs Sarabhai», l’acteur Rupali Ganguly est redevenu un nom connu avec son émission Anupamaa. L’acteur est revenu au showbiz après une pause après la naissance de son fils Rudransh.

L’acteur a maintenant parlé des défis auxquels elle a été confrontée après l’accouchement de son fils, qui comprenait également la honte corporelle de ses tantes du quartier.

Dans une interview avec Bollywood, Bubble Ganguly a mentionné comment le gain de poids après l’accouchement l’avait affectée. L’acteur a raconté ses problèmes d’allaitement et comment cela l’avait amenée à prendre quelques kilos supplémentaires.

«J’ai fait tout ce que je pouvais, ce n’est pas comme si je n’avais pas du tout lacté mais ce n’était pas suffisant selon les besoins de l’enfant. J’ai mangé tout ce que je pouvais et ce faisant, de 58 kg lorsque j’ai livré Rudransh, je suis monté à 86 kg », a déclaré Rupali.

L’acteur de « Parvarish » a déclaré que la prise de poids lui avait valu des remarques désagréables de la part d’étrangers qui lui avaient fait honte. Elle a également remis en question le droit des gens de juger une mère.

«Quand j’emmenais mon enfant se promener… où une certaine tante voisine que je ne saurais même pas me dirait ‘arey tum Monisha hona, kitni moti ho gayi ho. Qui donne à quiconque le droit de juger une mère? Personne ne connaît le genre de problèmes que traverse une femme », a déclaré l’acteur.

Mère aimante, Rupali a également déclaré qu’elle se critiquerait dans la phase initiale de la maternité. L’acteur attribue à son mari de l’aider à se remettre sur pied et à « laisser toutes les inhibitions » derrière elle.

Depuis juillet 2020, l’acteur incarne le rôle d’une épouse et d’une mère dévouées dans l’émission « Anupamaa ». Ganguly a déclaré que «Anupamaa» l’a aidée à être elle-même et qu’elle «n’est plus consciente de son corps».