Rupali Ganguly d’Anupamaa à Disha Vakani de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : bahus illettrés de la télévision qui sont bien éduqués dans la vraie vie

La grande nouvelle de la semaine est venue de BTS. L’icône culturelle coréenne BTS, alias Bangtan Boys, a annoncé qu’elle se dirigerait vers l’armée à partir de 2023. Jin, l’aîné, entre en premier, suivi de Yoongi et RM. Voici un aperçu des principaux titres…

BTS annonce son enrôlement

Les sensations K-Pop BTS ont finalement annoncé leur enrôlement. RM, Jimin, Jin, SUGA, J-Hope, V et Jungkook se dirigeront un par un vers l’armée. Jin a décidé d’annuler son ajournement. Il commencera la procédure après avoir terminé son horaire d’octobre. Avant de partir, Jin offrira une chanson The Astronaut à ses fans. Le groupe prévoit de reprendre ses activités en 2025. En attendant, HYBE a préparé du contenu avancé pour le BTS ARMY.

Lire la suite : BTS pour remplir son enrôlement militaire obligatoire ; Jin pour rejoindre la formation en premier [Read full statement]

Le costume de Jack Sparrow de Johnny Depp, un hit d’Halloween 2022

Johnny Depp a été le journaliste hollywoodien de 2022 à cause du procès d’Amber Heard. Cette année, son look emblématique Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes a été très demandé pour Halloween. Les détaillants ont déclaré que près de 90% des costumes de Jack Sparrow sont déjà vendus. La version bon marché coûte 90 USD tandis que la version de luxe monte à 300 USD. L’acteur s’est senti bouleversé lorsque Disney l’a viré et n’a pas envie de faire un retour dans la franchise à succès.

Kanye West est poursuivi pour 250 millions de dollars par la famille de George Floyd

Le rappeur Kanye West a été poursuivi pour 250 millions de dollars par la famille de George Floyd. Il a dit que la personne était décédée à cause d’une surdose de fentanyl et non d’un homicide. Comme nous le savons, la mort a déclenché la manifestation mondiale Black Lives Matter. Le procès sera déposé par la fille de Floyd au nom de sa mère, Roxie Washington.

Bella Hadid désapprouve l’affaire Leonardo DiCaprio-Gigi Hadid

Selon le tabloïd hollywoodien Heat Magazine, Bella Hadid n’est pas contente que Gigi Hadid sorte apparemment avec Leonardo DiCaprio. Elle pense que sa sœur est trop bien pour lui, et cette affaire pourrait finir par la « blesser et l’embarrasser ». Elle estime également que Gigi Hadid devrait se concentrer sur son rôle de mère et ne pas sortir avec un “chasseur de modèles” comme la star du Titanic. Mais Yolanda Hadid est plutôt heureuse de voir Gigi quitter Zayn Malik tandis que Mohamed Hadid a déclaré qu’ils n’étaient que de bons amis.

James Corden dénonce la controverse sur les restaurants comme étant stupide

Cette semaine, la nouvelle a révélé que The Late Late Show s’était mal comporté avec le personnel du restaurant Balthazar de New York. Il semble qu’il était si odieux qu’il a été banni de l’endroit. Il a rejeté les commérages comme étant stupides et a déclaré que réagir était en dessous de lui.