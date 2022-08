Rupali Ganguly alias Anupamaa est comblé d’amour par Imlie, Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein cast; Découvrez sa réaction émotionnelle

Rupali Ganguly alias Anupamaa est aimée par des millions de personnes à travers l’Inde. Le personnage d’une femme d’âge moyen entièrement dévouée à sa maison et à sa famille a touché une corde sensible comme tout. Les fans ont adoré l’émission qui traite de l’amour familial, de la trahison, de l’autonomisation et de la croissance personnelle. L’émission du week-end de Star Plus Ravivaar avec Star Parivaar est un succès car les fans peuvent voir leurs jodis préférés dans une atmosphère différente. Cela crée de nombreux moments francs qu’ils aiment. Eh bien, Rupali Ganguly alias Anupamaa est devenu très émotif lors de la spéciale Janmashthami. Les stars préférées de Star Plus comme Fahmaan Khan, Sumbul Touqeer et Ayesha Singh l’ont comblée d’amour.

Ayesha Singh a dit que le Maa d’Anupamaa était le plus spécial. Elle a déclaré que Rupali Ganguly tenait toute la famille de Ravivaar avec Star Parivaar avec son amour et sa gentillesse. Rupali Ganguly a eu l’air visiblement ému et s’est mis à pleurer. Regardez la vidéo ici…

Nous pouvons voir que Rupali Ganguly devient très émotif à propos de la même chose. Anupamaa est un énorme succès et a propulsé la carrière de l’actrice à un tout autre niveau. La chimie de Rupali Ganguly et Gaurav Khanna est hors du commun. Le couple Imlie Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan ont été manqués. Mais ils viennent la semaine prochaine pour la spéciale Ganpati.