Rupali Ganguly à Gaurav Khanna : un regard sur les diplômes des stars d’Anupamaa

Bien, Kim Seokjin alias Jin va bientôt s’enrôler dans l’armée, et c’est à la mode partout dans le monde. Membres du BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook vont remplir leurs devoirs. C’est un moment réconfortant pour tous les fans de BTS à travers le monde. Un par un, les membres du BTS s’enrôleront volontairement pour servir leur pays en commençant par Jin. On dit qu’il commencera la procédure d’ici la fin du mois. En attendant, il sort un single intitulé L’astronaute en collaboration avec Jeu froid. Jin est aussi super actif sur Wevers.

BTS Jin bavarde avec l’ARMÉE

Comme vous l’avez déjà dit, Jin commencera bientôt la procédure pour rejoindre l’armée sud-coréenne. Et au fil des jours, il passe du temps à promouvoir et à interagir avec le BTS ARMY. C’est comme si Jin passait consciemment beaucoup de temps avec les ARMYs en ligne car il sera absent pendant un certain temps après un certain temps. C’est pourquoi Jin a été super actif sur Weverse et aussi sur son personnage, le compte de Wootteo. Kim Seokjin a publié des photos et répondu à BTS ARMY au fur et à mesure que le temps le permettait. Et c’est ce qui s’est passé aujourd’hui également. De parler de sa gentillesse / sensualité à son apparition dans l’émission de Youngji et plus encore est discuté par l’ARMÉE et est à la mode dans Hollywood News.

Jin donne un spoiler sur l’astronaute

En répondant aux ARMYs, Jin est tombé sur une question dans laquelle une ARMY lui a demandé de partager un spoiler sur son prochain single solo avec Coldplay, The Astronaut. Et Jin a révélé que le MV n’incluait pas de danse. Comme vous le savez, Jin a l’impression qu’il n’est pas doué pour la danse. Cependant, il met beaucoup d’efforts pour que les performances du groupe ne soient pas affectées. Pour le solo, le thème semble différent. C’est dans l’espace où la gravité est quasiment nulle. Danser n’est pas possible !

Vérifiez l’interaction de BTS Jin avec les ARMY ici :

[221021 Jin Weverse Comment] ? jjwan..puisque tu es venu, puis-je demander un spoiler pour la nouvelle chanson ? ? hm .. il n’y a pas de danse pic.twitter.com/uKGn8YBN3p ? (@miiniyoongs) 21 octobre 2022

Jin interprétera l’astronaute avec Coldplay le 28 octobre à Buenos Aires lors de leur concert. La diffusion en direct de la même chose aura lieu dans les cinémas du monde entier. De plus, la vidéo de la performance de Jin X Coldplay The Astronaut sera également téléchargée sur Bangtan TV.