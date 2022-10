Rupali Gangawane remporte une autre médaille d’or à Mallakhamb pour amener le Maharashtra à la deuxième place

Rupali Sunil Gangawane du Maharashtra a réalisé une performance clinique pour remporter sa deuxième médaille d’or lors de la 36e compétition des Jeux nationaux de Mallakhamb à la Sanskardham Sports Academy ici lundi.

Le Mumbaikar a remporté la couronne du concours multiple individuel féminin pour ajouter à l’or de l’équipe féminine du Maharashtra.

Rupali Gangawane, la reine en titre de 23 ans de Mallakhamb, a marqué 17,80 points sur le pôle et la corde pour remporter l’or avec une marge de 0,50 point sur sa coéquipière Janhavi Suresh Jadhav. Ces succès ont aidé l’ascension du Maharashtra à la deuxième place du décompte des médailles avec 32 médailles d’or derrière les services et devant l’Haryana.

Avec Ajatasatru Sharma, S. Albert Raj, Bhumjit Singh et Gyanjit Arambam pagayant à l’unisson vers l’or K4 Sprint dans la compétition de canoë-kayak sur la rivière Sabarmati, les services ont augmenté le nombre d’or à 52. Les services ont 33 argent et 29 bronze pour un total de 114 médailles. Le Maharashtra a un total de 122 médailles, dont 32 d’or, tandis que l’Haryana est troisième avec 31 d’or sur un total de 98.

Il y a cependant eu une énorme déception pour l’équipe masculine de hockey du Maharashtra qui n’a pas pu tirer le meilleur parti de son étiquette de favoris d’avant-match contre l’Uttar Pradesh en demi-finale au stade Maj. Dhyan Chand de Rajkot. Le Maharashtra s’est rallié de trois buts pour mener le match aux tirs au but, mais n’a pas eu de chance.

Sumit a marqué à la 22e minute pour donner l’avantage à l’Uttar Pradesh. Sunil Yadav a doublé le total avec un but en coin de pénalité dans le temps additionnel au deuxième quart tandis que Manish Yadav a porté le score à 3-0 avec une conversion en coin de pénalité sept minutes après le début du troisième quart. Maharashtra a rebondi grâce à Aniket Gurav (40e et 47e minutes) et Sayyad Niyaz Rahim (55e).

Dans la fusillade, les équipes étaient au niveau 2-2 après quatre tentatives chacune. Rajkumar Pal et Rahul Kumar Rajbhar ont donné l’avantage à l’Uttar Pradesh 2-0 avant que Darshan Gawkar et Yuvraj Walmiki ne ramènent le Maharashtra dans la compétition. Venkatesh Kenche n’a pas pu battre le gardien de l’Uttar Pradesh Prashant Kumar tandis que le skipper Lalit Kumar Upadhyay a trouvé le vainqueur.

De retour sur le Sabarmati, il était réconfortant de voir l’expérimentée Rajina Kiro tenir tête au K1 500 m sprint féminin contre Kaushal Nandini Thakur (Chhattisgarh) et Pooja (Haryana).

Rahasri Manogar Babu (Tamil Nadu) a remporté la médaille d’or du simple féminin en tennis doux grâce à une victoire facile sur Aadhya Tiwari (Madhya Pradesh). Elle a ensuite dû faire de son mieux pour battre Hetvee Chaudhari de l’État d’origine 1-4, 2-4, 4-1, 4-1, 1-4, 9-7, 7-0 en demi-finale.

Tard dimanche, la bataille pour l’or du concours multiple masculin de Mallakhambh, avec Akshay Taral du Maharashtra de Mumbai et Shubhankar de Pune, a amené les fans de Sanskardham au bord de leurs sièges. Seuls 0,15 point séparaient les deux concurrents tandis que Chandrashekhar Chauhan (Madhya Pradesh) avait encore 0,35 point de retard.

