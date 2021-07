Rupal Patel, alias Kokilaben, célèbre ‘Saath Nibhaana Saathiya’ admis à l’hôpital

L’acteur de « Saath Nibhaana Saathiya », Rupal Patel, devenu célèbre sous le nom de « Kokilaben » alias Kokila Modi dans la série à succès, a été hospitalisé. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation sur la raison pour laquelle l’acteur a été hospitalisé, son mari Radha Krishan Dutt a récemment déclaré que Rupal allait « bien » maintenant et qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter.

Apparemment, Rupal Patel a été admise à l’hôpital il y a quelques jours après qu’elle se sentait mal. Selon un rapport publié dans India Today, elle devrait bientôt être libérée. Son mari, Radha Krishan Dutt, a déclaré à la publication : « Elle va bien maintenant… Pas de soucis. » Une source proche de Rupal a été citée disant qu’elle devrait rentrer chez elle après l’hôpital dans les trois ou quatre prochains jours.

Pour les non avertis, après son passage dans « Saath Nibhana Saathiya », Rupal a de nouveau fait la une des journaux après que le musicien Yashraj Mukhate ait synchronisé son célèbre dialogue de la série « Rasode Mein Kaun Tha » avec une musique entraînante. La version recréée est instantanément devenue virale et des célébrités de la télévision et du cinéma se sont toutes jointes pour créer leurs propres versions et les partager sur les réseaux sociaux.

En fait, Rupal avait également révélé qu’elle avait parlé à Yashraj et l’avait même remercié de l’avoir fait.

Elle avait dit : « Ma belle-sœur m’a envoyé un message à ce sujet. Plus tard, ma co-actrice, Rhea Sharma m’a envoyé le rap. Ma réaction immédiate a été la surprise et le choc. J’étais perplexe quant à la façon dont Yashraj a obtenu ce clip depuis Je n’ai jamais chanté dans l’émission. Plus tard, j’ai réalisé que c’était du rap et il a utilisé mes dialogues pour ça (rires). J’ai tellement aimé ça que j’ai demandé son numéro à quelques amis. Je lui ai parlé et lui ai exprimé ma gratitude . Je suis humilié et reconnaissant envers Madame Smriti (Irani) de l’aimer. Je ne suis sur aucune plate-forme de médias sociaux car je ne veux pas être distrait lorsque je travaille. «

La deuxième saison de son émission à succès ‘Saath Nibhaana Saathiya’ a également été lancée en 2020. Cependant, Rupal a quitté l’émission en seulement un mois.