“Running Up That Hill” de Kate Bush est peut-être un bop, mais Kate Bush n’a jamais vu une colline

Avec la quatrième saison à succès de Stranger Things, la génération Z a découvert quelques bangers des années 80, dont la chanson de 37 ans de la chanteuse Kate Bush, Running Up That Hill (A Deal with God). La chanson a réussi à se faire une place dans la liste de lecture de Gen Z. Mais que veut dire la chanson ? Une interview de l’auteur-compositeur et chanteur anglais à l’origine de cette chanson a maintenant fait surface sur Internet.

Dans l’interview, Bush décode le sens de la chanson pour ses auditeurs. L’artiste a été cité comme disant: “Certains pensent qu’il s’agit littéralement de courir sur une colline, mais ce n’est pas le cas.” Elle a en outre mentionné qu’elle n’avait même jamais vu une colline “et encore moins en gravir une”.

Il a été téléchargé par l’utilisateur de Twitter Keaton Patti. L’intervieweur n’a pas pu comprendre que Bush n’avait jamais vu de colline, il lui a donc demandé d’en regarder une par la fenêtre, ce à quoi elle a répondu : « Je ne ferai pas ça. Veuillez poursuivre l’interview sans plus de questions sur les collines. Regarde:

J’adore cette interview de Kate Bush. pic.twitter.com/EV2zVW11Z6 – Keaton Patti (@KeatonPatti) 27 juillet 2022

La chanson de Bush est devenue l’une des préférées des créateurs d’Instagram Reel. Avec la reprise de son single de 1985 de l’album Hounds of Love, Bush a réagi à tout l’amour et les compliments qu’elle reçoit. La chanteuse a partagé une déclaration sur son site Web. “Vous avez peut-être entendu dire que la première partie de la nouvelle série fantastique et captivante de Stranger Things est récemment sortie sur Netflix. Il contient la chanson « Running Up That Hill » qui reçoit un tout nouveau souffle de la part des jeunes fans qui aiment la série, je l’aime aussi ! »

La chanteuse a ajouté qu’étant donné l’amour que sa chanson reçoit, Running Up That Hill fait le tour du monde et est entré dans le classement britannique au n ° 8. Elle a exprimé sa gratitude à tous les auditeurs et fans et a ajouté: “C’est vraiment excitant ! Merci beaucoup à tous ceux qui ont soutenu la chanson. J’attends avec impatience le reste de la série en juillet.

La chanson de Bush a joué un rôle central dans la dernière saison, étant la chanson préférée du personnage Max, interprétée par Sadie Sink, et apparaissant comme un motif tout au long. La chanson est également devenue l’une des chansons les plus écoutées sur Spotify. Après avoir été largement partagé par les fans sur les plateformes de médias sociaux, Running Up That Hill a remplacé Harry Styles au premier rang du classement du service de streaming.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici