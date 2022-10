RunforUkraine à Kelowna – Kelowna Capital News

Kelowna Stands with Ukraine a organisé un événement Run for Ukraine à Stuart Park le 23 octobre afin de collecter des fonds pour l’achat de bottes militaires d’hiver pour les soldats ukrainiens (Brittany Webster – Capital News)

Le #RunforUkraine a frappé Kelowna le dimanche 23 octobre.

Tout le mois d’octobre, les Canadiens ont couru pour amasser des fonds pour l’achat de bottes militaires d’hiver pour les soldats ukrainiens.

L’initiative a été lancée par Second Front Ukraine basé à Toronto afin d’aider à préparer les soldats pour l’hiver alors que la guerre fait rage.

Localement, Kelowna Stands with Ukraine a organisé la course à Stuart Park.

Faites un don ou apprenez-en plus sur les événements locaux pour soutenir le peuple ukrainien en visitant kelownastandswithukraine.com.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

collecte de fondsKelownaUkraine