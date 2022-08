Run BTS est prêt à revenir après 10 mois de pause et ARMY ne peut pas rester calme [View Tweets]

BTS ARMY attend ce jour depuis 10 mois. Leurs membres préférés du groupe K-pop Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook sont tous prêts à être de retour avec leur émission hebdomadaire Run BTS. Le compte Twitter officiel de BTS a partagé cette incroyable nouvelle avec ARMY. Ils ont tweeté une vidéo teaser de membres de BTS parlant du retour de Run BTS après un intervalle de 10 mois. Le premier épisode sera diffusé le 16 août 2022. Découvrez leur tweet ci-dessous

Comme précédemment, de nouveaux épisodes de Run BTS seront diffusés tous les mardis. Mais, le rebondissement de cette saison est qu’en dehors de VLive et Weverse, il sera également disponible sur YouTube. Eh bien, ARMY devient fou et cette mise à jour sur Run BTS est à la mode dans Hollywood News.

Un fan a tweeté : “Nous avons vraiment survécu à 10 mois sans Run BTS, ARMYS NOUS SOMMES LES SOLDATS LES PLUS FORTS !” Découvrez les autres tweets ci-dessous

nous avons vraiment survécu à 10 mois sans Run BTS, ARMYS NOUS SOMMES LES SOLDATS LES PLUS FORTS ! pic.twitter.com/2wCH6hZfPl

courir bts étant de retour dans deux semaines après 10 mois OH LA VIE EST BELLE DE NOUVEAU MA THÉRAPIE GRATUITE EST DE RETOUR je ne me plaindrai plus jamais dans la vie

lau (@jvnggkuk) 1 août 2022