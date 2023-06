Rumi Carter fait une rare apparition au concert de Beyoncé

Le Renaissance World Tour de Beyoncé a fait sortir toutes les stars et, plus récemment, un visage que les fans n’ont pas vu depuis très longtemps : Rumi Carter !

Beyoncé a lancé sa première tournée mondiale en solo en sept ans à la mi-mai. Elle est actuellement en tournée au Royaume-Uni. Le concert présente des chansons de son dernier album Renaissance comme « Alien Superstar », « Cuff It », « Pure/Honey » et « Plastic Off the Sofa ». Bien sûr, la set list comprend également les succès classiques qui ont défini la carrière emblématique de Beyoncé.

Lors de son arrêt à Amsterdam, aux Pays-Bas, les fans dans la foule ont rapidement remarqué un invité spécial : Beyoncé et la fille de JAY-Z, Rumi Carter.

La fillette de 6 ans était assise dans le public avec son père pendant qu’elle chantait et regardait sa mère jouer. Le clip viral montre Rumi répétant les paroles de sa mère, « Hey, Mrs Carter » alors qu’elle fait signe à sa mère sur scène. JAY-Z a regardé comme un père fier et a affiché un sourire.

Les fans savent qu’il est très rare de voir les jumeaux de Beyoncé et JAY-Z, Rumi et Sir, en balade.

Blue Ivy, quant à elle, est devenue une petite star à part entière, dansant aux côtés de sa mère lors du Renaissance World Tour.

Rumi était présente il y a quelques semaines lors de l’escale parisienne de Beyoncé. Elle a regardé avec son amie depuis une suite privée sa sœur aînée jouer aux côtés de leur mère. Elle a été vue tenant une pancarte sur laquelle on pouvait lire « We Love You, Blue! ».

Le Renaissance World Tour arrive aux États-Unis le 12 juillet au Lincoln Financial Field à Philadelphie, en Pennsylvanie. Avez-vous acheté des tickets pour voir Beyoncé ? Faites-nous savoir ci-dessous!