Rumeysa Gelgi parle des inconvénients d’être la femme la plus grande du monde.

C’est en 2014 que la Turque Rumeysa Gelgi aurait été confirmée comme l’adolescente vivante la plus grande, qui a ensuite été convertie en la femme la plus grande du monde après avoir eu 18 ans en 2015. En plus de détenir le nombre impressionnant de cinq titres Guinness World Records, Rumeysa porte de nombreux plumes à son chapeau. Malgré toute cette reconnaissance, Rumeysa, qui a maintenant 26 ans, fait face à plusieurs défis. Cependant, Rumeysa, debout à une hauteur étonnante de 7 pieds et 0,7 pouces, dans la vingtaine, s’est ouverte sur la transformation des inconvénients d’être trop grande en avantages, ce qui peut l’aider à mener une bonne vie. Dans sa conversation avec 7 News, Rumeysa a révélé comment son état met fin à sa capacité à marcher comme une personne normale. Par conséquent, elle “a des tiges et des vis” dans sa colonne vertébrale afin qu’elle puisse rester assise longtemps.

Rumeysa aurait reçu un diagnostic de syndrome de tisserand rare alors qu’elle n’avait que quatre mois. Et par conséquent, elle affirme que les gens ont toujours considéré cela comme un désavantage, ce qui rend «important» pour elle d’obtenir la reconnaissance de sa taille sous la forme d’un record. 7 News l’a citée comme disant: «Je suis née avec une maladie grave et les gens l’ont toujours considérée comme un inconvénient. Mais maintenant, je veux montrer comment vous pouvez prendre quelque chose de négatif et l’utiliser à votre avantage. Rumeysa a révélé que ses médecins ne savaient pas quelle taille elle pouvait grandir à cause de cela, ils lui ont donné des médicaments pour qu’elle atteigne la puberté le plus tôt possible. Rumeysa affirme que sans ses médicaments, elle “aurait pu être beaucoup plus grande”.

Bien que son parcours de vie avec cette condition n’ait pas été facile, il lui était impossible de voyager en voiture. Rumeysa ne pouvait se déplacer qu’en camionnette. Rumeysa a déclaré : « J’ai des tiges et des vis dans la colonne vertébrale, je ne peux donc pas rester assise plus de deux ou trois heures. Je mesure plus de 7 pieds donc c’est beaucoup de pression sur ma colonne vertébrale. J’ai toujours voulu aller en Amérique, travailler comme développeur web dans la Silicon Valley, mais la Californie est à 14 heures de vol. Incapable d’acheter des vêtements qui lui conviennent pour faire construire des meubles sur mesure, en particulier pour sa taille, Rumeysa a révélé que son rêve de voyager semblait vraiment impossible à réaliser, jusqu’à l’année dernière, lorsque Turkish Air a accepté de réserver six sièges d’avion et de permettre qu’elle s’allonge en travers d’eux sur une civière spéciale.

Poursuivant plus loin, Rumeysa a révélé que pendant qu’elle avait quelques regards, quelques passagers étaient si gentils qu’ils sont même venus pour s’enregistrer. Concluant sa conversation, Rumeysa a révélé qu’elle croyait que la négativité peut être transformée en positivité.

