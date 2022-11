Rumeysa Gelgi, la femme la plus grande du monde, établit trois nouveaux records du monde Guinness

Le Guinness World Record a annoncé Rumeysa Gelgi comme l’adolescente vivante la plus grande en 2014, ainsi que la femme la plus grande vivante en octobre 2021. Maintenant, elle détient trois autres records du monde – pour avoir les doigts les plus longs, le dos le plus long et les mains les plus longues.

Elle a établi le record de la plus grande femme vivante à une hauteur imposante de 7 pieds et 0,7 pouces. Maintenant, Rumeysa – qui vient de Turquie – a été confirmée comme ayant les doigts les plus longs, qui mesurent 4,4 pouces. Son dos, qui mesure 23,58 pouces, est connu comme le dos le plus long d’une personne vivante (femme). Alors que sa main droite mesure 9,81 pouces et que sa main gauche mesure 9,55 pouces, ce qui lui vaut le record des plus grandes mains sur une personne vivante (femme).

Rumeysa Gelgi n’est pas la première femme la plus grande à avoir existé. Avant elle, Zeng Jinlian de Chine, qui mesurait 8 pieds 1 pouces avant sa mort, a établi le record de la femme la plus grande à avoir jamais vécu.

Rumeysa a été diagnostiquée tôt avec le syndrome de Weaver, qui est la raison de sa croissance accélérée. Cette maladie rare lui a présenté plusieurs défis, tels que des difficultés à marcher, à respirer, à plier les articulations et plus encore. Elle utilise un fauteuil roulant pour marcher ou se déplacer.

S’adressant à Instagram, elle a partagé ses réalisations avec ses fans. Elle a écrit : « C’est la fin de nos 7 jours de tournage avec le Guinness World Record. J’ai travaillé avec une équipe incroyable, rencontré des gens incroyables, je me suis tellement amusé, je me suis fait de nouveaux amis, j’ai accumulé des souvenirs qui dureront toute une vie et plus encore… Tout cela arrive très bientôt👀 Gardez les yeux ouverts pour les plateformes Guinness World Record !! ».

Plus tôt, elle a également écrit sur Instagram : “Je suis née avec une extrême singularité physique et je voulais qu’elles soient reconnues et célébrées autant que possible, dans l’espoir d’inspirer et d’encourager d’autres personnes ayant des différences visibles à faire la même chose et à être elles-mêmes”.

Son esprit imbattable et sa fierté ont encouragé de nombreux jeunes à vivre heureux, malgré les défis qui se présentent sur leur chemin. Elle enseigne et éduque à maintes reprises les gens sur la positivité corporelle et la diversité. Malgré un syndrome médical rare, Rumeysa n’abandonne jamais sa vie mais en profite plutôt pour inspirer les masses qui ne sont pas satisfaites de leur corps.

Fait intéressant, sa famille a une taille moyenne; et elle est la seule à mesurer 7 pieds et 0,7 pouces.

