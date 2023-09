Rumeurs sur l’iPhone SE 4 : tout ce que nous attendons jusqu’à présent

L’iPhone SE d’Apple, plus convivial pour les portefeuilles, a fait son retour au cours des deux dernières années, héritant des mêmes processeurs récents que ceux des derniers téléphones haut de gamme de la société. Mais il y a eu des rumeurs et des rapports contradictoires quant à savoir si Apple lancerait un iPhone SE 4, certaines prédictions du célèbre analyste Ming-Chi Kuo suggérant que l’appareil pourrait avoir été annulé.

Apple n’a pas indiqué s’il prévoyait de lancer de nouveaux modèles d’iPhone SE, car il parle rarement des futurs produits. Mais maintenant qu’Apple semble s’être éloigné de l’iPhone Mini, l’iPhone SE a un rôle important à jouer en tant qu’iPhone plus petit et plus abordable de la gamme Apple.

Apple a encore beaucoup de marge pour améliorer encore son iPhone de petite taille. Si mon collègue Patrick Holland a loué l’iPhone SE 2022 pour son prix accessible et son bouton home familier, il l’a critiqué pour son manque de photos en mode nuit et son design daté. Les concurrents d’Android comme Samsung et Google ont également amélioré leurs téléphones économiques à prix similaire ces dernières années. Le Google Pixel 7A et le Samsung Galaxy A54 5G offrent tous deux des fonctionnalités autrefois réservées aux appareils haut de gamme, comme des taux de rafraîchissement élevés et plusieurs caméras.

Il est impossible de savoir exactement à quoi s’attendre d’Apple jusqu’à ce que la société fasse une annonce. Mais sur la base des prédictions de Kuo, souvent précises, ainsi que d’autres fuites et de l’historique de lancement de produits Apple, voici ce que nous attendons du prochain iPhone économique d’Apple.

Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNET concernant un futur iPhone SE.

La date de sortie de l’iPhone SE 4 est un mystère

La plus grande question concernant l’iPhone SE 4 est peut-être de savoir s’il existera. Les prédictions de Kuo ont varié ces dernières années. En 2019, l’analyste a déclaré qu’Apple travaillait sur un iPhone SE avec un design plein écran similaire à celui de l’iPhone XR, comme MacRumeurs signalé à l’époque. Mais Apple a depuis publié deux versions de l’iPhone SE qui conservent l’ancien design inspiré de l’iPhone 8. Cela a conduit à des spéculations sur la question de savoir si le modèle auquel Kuo faisait référence avait été annulé ou reporté.

Les prédictions de Kuo pour 2023 concernant l’iPhone SE 4 ont également été mitigées. Il a rapporté en janvier qu’un iPhone SE initialement prévu pour 2024 avait été annulémais a fait un suivi en février pour dire que le projet avait été relancé. Cependant, il a changé sa prédiction encore en avril dire que le modèle auquel il a fait référence précédemment pourrait simplement être un prototype technique pour une puce de bande de base 5G interne à Apple. Ses commentaires précédents suggéraient également que l’iPhone SE 4 inclurait cette puce 5G.

La cadence de sortie de l’iPhone SE n’a pas été aussi routinière que celle des iPhones phares d’Apple. Apple a lancé le premier iPhone SE en mars 2016, tandis que la version de deuxième génération est sortie en avril 2020. Le dernier iPhone SE de troisième génération est arrivé en mars 2022. Un lancement en 2024 correspondrait au calendrier suivi par Apple ces dernières années, même s’il est difficile d’en être sûr puisqu’il y avait un écart de quatre ans entre les deux premiers modèles.

Les rumeurs suggèrent un design semblable à celui de l’iPhone XR

L’iPhone XR (à gauche) comparé à l’iPhone 8 Plus (à droite) Angela Lang/CNET

Si la société travaille sur un autre iPhone SE, il est possible qu’elle dispose d’un écran de 6,1 pouces similaire à celui des téléphones phares modernes d’Apple. L’iPhone SE actuel, en comparaison, possède un écran de 4,7 pouces avec d’épaisses barres noires en haut et au menton, un peu comme l’iPhone 8.

Outre le rapport 2019 de Kuo, une fuite en série Jon Prosser et analyste Ross YoungPDG de Display Supply Chain Consultants, ont également suggéré que le prochain iPhone SE pourrait inclure un écran plus grand et un design qui ressemble à celui de l’iPhone XR.

Kuo’s Article de février 2023 a également suggéré que l’iPhone SE 4 pourrait avoir un écran OLED au lieu d’un écran LCD, ce qui marquerait une avancée notable pour le téléphone moins cher d’Apple. Les écrans OLED affichent généralement des noirs plus profonds et un meilleur contraste que les écrans LCD, et Apple gardait auparavant cette technologie d’affichage exclusive à sa série Pro. Mais celui de Kuo suivi en avril, il a mentionné que l’appareil qu’il pensait être un futur SE pourrait simplement être un prototype technique.

Il peut conserver Touch ID au lieu de Face ID

Les fans du capteur d’empreintes digitales Touch ID d’Apple auront peut-être de la chance. Kuo’s rapport de 2019 a indiqué que le plus grand iPhone SE aurait une zone d’encoche plus petite sans Face ID et aurait Touch ID intégré dans le bouton d’alimentation. Cela ressemble à l’approche d’Apple avec son iPad de 10e génération, son iPad Air de cinquième génération et son iPad Mini de sixième génération, qui ont Touch ID dans le bouton supérieur.

Il sera probablement chargé en USB-C

Le port de chargement Lightning de l’iPhone SE Kevin Heinz/CNET

Depuis qu’Apple a annoncé son intention de se conformer aux nouvelles règles européennes exigeant que les nouveaux téléphones adoptent le chargement USB-C, il semble probable que l’iPhone SE 4 pourrait abandonner le connecteur Lightning. Selon certaines rumeurs, Apple apporterait le même changement sur l’iPhone 15, qui devrait être annoncé lors d’un événement le 12 septembre. Cependant, rien n’est certain à moins qu’il ne vienne officiellement d’Apple.

Les nouvelles règles stipulent que les téléphones vendus dans l’Union européenne doivent disposer d’un port de chargement USB-C d’ici la fin de 2024. Si Apple lance un nouvel iPhone SE l’année prochaine, il devra respecter ces exigences pour les téléphones vendus dans ce pays. région.

Mais Maurice Klahne, analyste de recherche principal chez Counterpoint Research, pense qu’Apple mettra probablement en œuvre l’USB-C sur les nouveaux iPhones à tous les niveaux plutôt que de créer un modèle de futurs appareils spécifique à une région.

« C’est tout simplement trop coûteux de fabriquer différents appareils pour différentes régions », a-t-il déclaré lors d’une interview préliminaire. « Et donc Apple va probablement faire le changement partout en même temps. »

Il aura probablement un nouveau processeur, selon la rumeur, le modem Apple 5G

Le dernier processeur mobile d’Apple est l’A16 Bionic, qui alimente la série iPhone 14 Pro. Pomme; capture d’écran de Stephen Shankland/CNET

L’iPhone SE possède généralement le même processeur que l’iPhone phare le plus récent d’Apple. Par exemple, l’iPhone SE 2022 possède la même puce que l’iPhone 13, lancé en septembre 2021. Étant donné que la dernière puce mobile d’Apple est généralement la fonctionnalité la plus remarquable de l’iPhone SE, il est difficile d’imaginer Apple s’éloigner de ce modèle.

Mais Kuo a également suggéré le prochain iPhone SE pourrait avoir une puce 5G fabriquée par Apple. Pourtant, il est difficile de savoir si cette prédiction s’applique toujours puisqu’il a ensuite révisé son estimation pour dire que cet appareil était probablement un prototype technique destiné à tester cette puce 5G.

Apple a acquis l’activité modems d’Intel en 2019, ce qui laisse supposer qu’elle finira par construire ses propres modems 5G plutôt que de compter sur Qualcomm en tant que fournisseur. Fabriquer ses propres puces permet à Apple de conserver un meilleur contrôle sur les délais de lancement et les caractéristiques des produits, une approche qui constitue un élément clé de sa stratégie pour l’ensemble de ses principales gammes de produits. Bien qu’Apple n’ait pas divulgué ses projets futurs, le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré CNBC en mars, il s’attend à ce qu’Apple commence à utiliser des modems locaux en 2024.

L’iPhone SE de quatrième génération pourrait finir par devenir l’une des mises à jour iPhone les plus excitantes depuis des années, simplement parce que nous ne savons pas à quoi nous attendre. Mais si les fuites, les rumeurs et les rapports s’avèrent exacts, l’iPhone économique d’Apple pourrait faire un grand pas en avant en termes de design et de taille d’écran, soit l’année prochaine, soit en 2025.