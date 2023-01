Rumeurs sur le Samsung Galaxy S23: date de sortie, prix et appareils photo plus intelligents

Samsung La dernière gamme de téléphones Galaxy S devrait sortir le 1er février, lors du salon du géant de la technologie. prochain événement. Nous attendons avec impatience de voir le Galaxy S23, le Galaxy S23 Plus et le Galaxy S23 Ultra haut de gamme.

Les Galaxy S22 la gamme comprend certains de nos meilleurs téléphones à partir de 2022. La base S22 a impressionné comme une option plus abordable, le S22Plus est un superbe polyvalent et le tout-puissant S22 Ultra nous a époustouflés avec ses compétences stellaires en matière de caméra. Nous avons décerné les prix du choix des éditeurs Plus et Ultra CNET.

Si Samsung maintient le modèle qu’il a suivi au cours des trois dernières générations, nous pouvons nous attendre à revoir un modèle de base, des variantes Plus et Ultra. Nous en saurons plus le 1er février, mais voici ce à quoi nous nous attendons en fonction des rumeurs, des fuites et des lancements de produits précédents de Samsung. Quant à ce que nous veux voir depuis le Galaxy S23 la gamme, la durée de vie de la batterie plus longue et les fonctionnalités de caméra plus intelligentes sont en haut de ma liste.

Date de sortie du Galaxy S23

Samsung annoncera probablement la série Galaxy S23 lors de son prochain événement Unpacked le 1er février, qui aura lieu à San Francisco. L’annonce de l’événement fait suite à des fuites précédentes, y compris ce rapport du journal coréen JoongAng Daily, suggérant un lancement début février pour le Galaxy S23. Un 6 janvier tweeter par l’éminent leaker Ice Universe a également prétendu montrer une image teaser Galaxy Unpacked avec une date du 1er février.

Que les téléphones soient disponibles dans les magasins pour acheter ce mois-là est une autre affaire, car les chaînes d’approvisionnement mondiales sont toujours en difficulté et il est possible qu’il y ait un délai plus long que d’habitude. Mais Samsung propose déjà des promotions aux clients américains qui souhaitent réserver un téléphone à l’avance. Vous obtiendrez 50 $ en crédit Samsung si vous un appareil ou 100 $ si vous demandez d’en réserver deux.

Andrew Lanxon/Crumpe



Modèles et tailles de Galaxy S23

Nous nous attendons fermement à ce que Samsung poursuive sa stratégie de lancement de plusieurs modèles de téléphones, chacun avec des spécifications et des prix différents pour plaire à une grande variété de personnes. Sur la base de l’histoire de Samsung, nous sommes convaincus que nous verrons un modèle Galaxy S23 d’entrée de gamme, un S23 Plus amélioré avec un écran plus grand et le S23 Ultra haut de gamme. C’est l’Ultra qui embarquera la meilleure technologie, y compris des caméras supplémentaires, le plus grand écran et presque certainement le stylet S Pen.

L’invitation à l’événement Unpacked de Samsung comprend également ce qui semble être trois projecteurs, ce qui peut être un clin d’œil subtil à trois nouveaux modèles Galaxy entrants.

Samsung



Fuite réputée Univers de glace a publié un aperçu détaillé des tailles des trois téléphones à venir (via Aréna GSM), ce qui les place presque exactement en ligne avec les tailles actuelles de la gamme S22. En tant que tel, nous ne nous attendons pas à des différences notables dans les tailles d’écran de l’une des gammes par rapport aux prédécesseurs.

Il s’agissait de 6,1 pouces pour le Galaxy S22, de 6,6 pouces pour le S22 Plus et de 6,8 pouces pour le S22 Ultra.

Prix ​​Galaxy S23

En supposant que Samsung lance plusieurs modèles, la gamme S23 sera proposée à trois prix principaux. Nous ne nous attendons pas à ce que Samsung s’écarte des prix de l’an dernier. Pour référence, le S22 de base a été lancé au prix de 800 $, tandis que le modèle Plus a commencé à 1 000 $ et le S22 Ultra haute performance a fait ses débuts à 1 200 $ aux États-Unis en février dernier.

Lisa Eadicicco / Crumpe



Appareils photo Galaxy S23



Les caméras semblent être l’un des principaux domaines d’intérêt de la nouvelle série. Dans un article de blog récentle responsable de l’activité expérience mobile de Samsung, TM Roh, taquiné les améliorations de la caméra on peut s’attendre à voir. “Notre système de caméra de qualité professionnelle devient plus intelligent, offrant les meilleures photos et vidéos sous n’importe quelle lumière parmi nos smartphones Galaxy”, a-t-il écrit.

Cela est probablement particulièrement vrai pour le modèle Ultra, qui est généralement l’endroit où se trouvent les plus grandes innovations de Samsung en matière d’appareil photo. Nous nous attendions à ce que le S22 Ultra inclue un énorme capteur d’image de 200 mégapixels, compte tenu Samsung a lancé deux de ces capteurs d’image et ils peuvent être trouvés dans d’autres téléphones. Nous ne l’avons pas vu sur le S22 Ultra, mais il semble probable qu’un capteur de 200 mégapixels sera l’un des principaux droits de vantardise du S23 Ultra. Univers de glace prédit également que le Galaxy S23 Ultra aura un capteur de 200 mégapixels. Cela semble particulièrement probable étant donné que Samsung vient d’annoncer un nouveau capteur d’image de 200 mégapixels pour smartphone.

Andrew Lanxon/Crumpe



Les pages de produits de Samsung pour ces capteurs offrent une résolution améliorée (évidemment), mais également une photographie en basse lumière améliorée en combinant des ensembles de pixels plus petits en pixels individuels plus grands qui peuvent capturer plus de lumière. Le S22 Ultra est déjà l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo de nuitbattant le Pixel 7 Pro lors de nos récents tests, il est donc excitant d’entendre une nouvelle explosion de ses prouesses en basse lumière.

Cette résolution massive aidera également les compétences de zoom du téléphone, qui sont déjà impressionnantes grâce à son objectif zoom optique 10x. Rumeurs récentes de Ice Universe suggèrent que la gamme d’objectifs restera la même sur tous les téléphones, mais cette résolution supplémentaire devrait aider à rendre les zooms encore plus nets.

Il est possible que nous voyions également un léger changement dans la conception de l’appareil photo, au moins sur le Galaxy S23 Plus et potentiellement le Galaxy S23. Rumeurs de fuyards réputés Univers de glace et Steve Hemmerstoffer suggèrent que les nouveaux appareils pourraient avoir des découpes circulaires pour les objectifs de caméra qui reposent directement à l’arrière de l’appareil plutôt que sur un module de caméra. Le Galaxy S22 Ultra a déjà un appareil photo comme celui-ci, mais la fuite de Hemmerstoffer suggère que ce style pourrait également faire son chemin vers le modèle Plus.

Jetez un œil aux photos du Galaxy S22 Ultra aux côtés du Galaxy S22 Plus et du Galaxy S22 ci-dessous pour voir ce que je veux dire.

Lisa Eadicicco / Crumpe



Batterie, processeur et autres spécifications du Galaxy S23

La gamme Galaxy S23 utilisera presque certainement la dernière Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Les années précédentes, Samsung utilisait ses propres puces Exynos pour ses modèles européens. Mais un récent Qualcomm appel de gains a suggéré que Samsung utilisera en fait le silicium de Qualcomm pour chaque téléphone de la gamme.

Quant aux autres spécifications, nous attendons un minimum de 8 Go de RAM sur les modèles de base, 12 Go étant disponibles sur le S23 Ultra. Le stockage devrait continuer à démarrer à 128 Go, des options de capacité plus élevée étant disponibles à des prix plus élevés. Et non, nous ne nous attendons pas à un retour de la fente pour carte microSD pour étendre le stockage. Visage triste.

Récent Certifications de la Commission fédérale des communications montrent que le S23 de base aura une batterie de 3 900 mAh, un pas en avant par rapport aux 3 700 mAh du S23 de base, tandis que le S23 Plus bénéficiera également d’un boost de batterie à 4 700 mAh. Il n’y a pas encore de chiffre officiel pour le modèle Ultra, mais encore une fois Ice Universe suggère qu’il aura la même taille de cellule de 5 000 mAh que le S22 Ultra.

Nous en saurons probablement plus à l’approche du 1er février. Mais si les rumeurs s’avèrent exactes, la gamme Galaxy S23 sera probablement une modeste avancée par rapport à la famille Galaxy S22.