Rumeurs sur le Galaxy Z Fold 4 : une possible fuite d’Amazon révèle les détails du téléphone pliable

Le prochain événement Unpacked de Samsung est dans quelques jours, et on s’attend à ce que le Galaxy Z Fold 4 puisse être révélé comme le successeur de l’année dernière Galaxy Z Fold 3. Les rumeurs et les rapports suggèrent que le prochain pliable grand format de Samsung aura un design plus élégant et de meilleurs appareils photo qui sont à égalité avec les Galaxy S22, entre autres améliorations.

Samsung n’a fait aucune annonce sur ce qui attend le Galaxy Z Fold 4. Mais pour encourager les gens à réserver leurs téléphones tôt, du 19 juillet au 10 août, sur la base de différents forfaits, d’un maximum de 200 $ de réduction pour ceux qui réservent un téléphone, une montre et des écouteurs Galaxy jusqu’à un minimum de 30 $ de réduction pour réserver uniquement des Galaxy Buds. Bien que cela puisse être un indice sur ce qui arrive à Unpacked – impliquant potentiellement que les nouvelles versions du Basculement Z, Montre Galaxie et bourgeons de galaxie peut être en route – les économies pourraient également s’appliquer aux anciens modèles Galaxy Watch ou Galaxy Buds.

Voici ce que nous avons entendu sur le Galaxy Fold 4 jusqu’à présent, en termes de prix, de nouvelles fonctionnalités et de spécifications possibles. Nous mettrons à jour cette histoire au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Une fuite possible d’Amazon rapporte de nombreux détails sur le Galaxy Z Fold 4

Le prochain téléphone pliable de Samsung aurait peut-être été révélé accidentellement dans la boutique néerlandaise d’Amazon. Un Liste Amazon pour le Galaxy Z Fold 4rapporté vendredi par 9to5Googleinclut la mention d’un écran extérieur de 6,2 pouces, d’un écran intérieur de 7,6 pouces, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur les deux écrans et d’un nouvel étui S Pen.

Capture d’écran par CNET



Selon la liste, l’écran interne du téléphone affiche une barre des tâches similaire à celle des tablettes Android, qui comprend des icônes d’application et d’autres commandes. Le modèle vu dans la liste comprend également 512 Go de stockage et 12 Go de mémoire.

Design : le Galaxy Z Fold 4 n’a peut-être pas d’emplacement pour S Pen, mais peut-être une nouvelle charnière

Il ne fait aucun doute dans notre esprit que la gamme Galaxy Fold représente une remarquable vitrine de technologie et d’innovation. Mais il n’y a qu’une chose : le pliable haut de gamme de Samsung n’est pas intrinsèquement pratique comme, disons, le Galaxy ZFlip 3 ou même la série Galaxy Note. Par exemple, il n’y avait pas d’emplacement pour le S Pen dans le Galaxy Fold 3, et selon les rumeurs, il n’est pas clair si un Galaxy Z Fold 4 en aura un non plus.

Fuite de Twitter Univers de glace, connu pour avoir publié des fuites de Samsung, a déclaré en avril que le Galaxy Z Fold 4 n’aurait pas d’emplacement de stockage pour S Pen. Mais le média coréen L’élec précédemment signalé que le Galaxy Z Fold 4 aurait être le premier pliable de Samsung à inclure un étui S Pen désigné.

Nous croisons les doigts pour que ce dernier soit vrai. Encore mieux, ce serait formidable si le Z Fold 4 prenait en charge un moyen de fixer magnétiquement le S Pen à la charnière du téléphone, de la même manière qu’un Apple Pencil peut coller à un iPad Pro.

En parlant de charnières, le prochain Galaxy Z Fold pourrait arborer une conception à charnière unique au lieu de la double charnière vue sur les précédents téléphones pliables Samsung. C’est-à-dire selon fuite @TheGaloxqui 9to5Google dit a un bilan décent. Univers de glace également signalé des découvertes similaires plus récemment, affirmant que la charnière du Z Fold 4 serait en effet plus mince. Ce changement se traduirait probablement par une conception globale plus fine et plus légère par rapport au Z Fold 3.

Attendez-vous à ce que les écrans restent de la même taille que ceux trouvés sur le Z Fold 3. Ice Universe indique que le Galaxy Z Fold 4 aura un écran intérieur de 7,6 pouces et un écran extérieur de 6,2 pouces (spécifications identiques à la fuite signalée par Amazon), dont chacun aurait un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Confirmant la conception du Fold4, la largeur des A et B de l’écran extérieur a été considérablement réduite, et on peut voir que la conception de la charnière a beaucoup changé. pic.twitter.com/ydsuOxgwbF — Univers de glace (@UniverseIce) 30 mai 2022

Le Galaxy Fold 4 pourrait faire basculer un lecteur d’empreintes digitales double face

Samsung a introduit un capteur d’empreintes digitales sur son téléphone pliable via le Galaxy Fold 3, où il est situé sur le côté droit du combiné. Accessible que l’appareil soit fermé ou ouvert, il sert également de bouton d’alimentation.

Cependant, ce lecteur d’empreintes digitales pourrait être en déplacement, selon une publication néerlandaise Passons au numérique, et peut être placé sous l’écran à la place. Pour étayer cette affirmation, Lets Go s’est référé à un brevet déposé par Samsung en mars de l’année dernière, affirmant que la société prévoyait d’incorporer le lecteur d’empreintes digitales de manière à pouvoir l’utiliser comme capteur d’empreintes digitales double face. Cela fonctionnerait sur l’écran de couverture (lorsque le combiné est fermé), ainsi que lorsque l’appareil est déployé sur un appareil de la taille d’une tablette. Sur l’écran de couverture, le lecteur d’empreintes digitales serait utilisé à partir du centre en bas de l’écran. Lorsque le téléphone est déplié, il se trouve en bas au centre de l’écran gauche, indique le rapport.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Samsung Galaxy Z Fold 4 : ce que nous voulons voir

8:19



Appareils photo : à quoi s’attendre pour le Galaxy Z Fold 4

Le Galaxy Z Fold 4 pourrait bénéficier d’une mise à niveau similaire au Galaxy S22. D’après le blog néerlandais GalaxieClub, Samsung pourrait adopter le capteur téléobjectif de 10 mégapixels du Galaxy S22 avec zoom optique 3x pour le prochain pliable. Si cette rumeur devient réalité, le Fold 4 aura une meilleure plage de zoom que les modèles précédents de l’appareil.

La fuite de Ice Universe suggère également que le Galaxy Z Fold 4 héritera de certaines caractéristiques de l’appareil photo du Galaxy S22. Cela signifie qu’un appareil photo principal de 50 mégapixels, un appareil photo ultra large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels pourraient être en magasin. En ce qui concerne la caméra selfie, Ice Universe rapporte que le Galaxy Z Fold 4 aura une caméra interne de 4 mégapixels et une caméra externe de 10 mégapixels, tout comme son prédécesseur.

Sarah Tew / Crumpe



Le Fold 4 de Samsung peut également avoir des caméras sous-écran sur la couverture et les écrans intérieurs. Le Galaxy Fold 3 a également lancé un appareil photo sous-écran dans la gamme de pliables de Samsung. Il est situé sous le grand écran interne et est l’une des cinq caméras de l’appareil. Selon les rumeurs, le Galaxy Fold 4 s’appuiera également sur cinq caméras, mais il y aura cette fois-ci deux caméras sous-écran, du moins selon une Fuite coréennequi passe par le pseudo yeux1122.

C’est une autre rumeur qui, je l’espère, est inexacte (à moins que Samsung n’améliore considérablement sa technologie) puisque la caméra sous-écran du Galaxy Fold 3 était son maillon le plus faible, du point de vue de la caméra. Selon un test du Galaxy Fold 3 par Patrick Holland de Crumpe, les selfies en intérieur pris avec lui semblaient “hautement traités”, et même les clichés en extérieur avec un bon éclairage ne semblaient pas beaucoup mieux.

Lire la suite: Meilleurs téléphones pliables en 2022

Processeur : le Galaxy Z Fold 4 pourrait avoir la nouvelle puce plus puissante de Qualcomm

Le prochain téléphone pliable de Samsung pourrait fonctionner sur le processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1 récemment annoncé par Qualcomm, selon Univers de glace. La Snapdragon 8 Plus Gen 1 est une version plus rapide et plus économe en énergie du Snapdragon 8 Gen 1 standard, qui se trouve dans la série Galaxy S22. Il est logique qu’un téléphone haut de gamme comme le Galaxy Z Fold 4 ait une puce plus puissante. Mais Samsung ne figurait pas parmi les marques qui adopteront la nouvelle puce mentionnée par Qualcomm lorsque annonçant le processeur.

Sinon, la fuite d’Ice Universe indique que le Galaxy Z Fold 4 aura beaucoup en commun avec le Galaxy Z Fold 3. Le nouveau téléphone aurait 12 Go de RAM, des options pour 256 Go ou 512 Go de stockage, une batterie de 4 400 mAh et 25 watts charge rapide.

Prix: Le prix du Galaxy Z Fold 4 peut changer

Le Galaxy Z Fold 4 pourrait avoir un prix différent de celui du Galaxy Z Fold 3 de l’année dernière. fuite de téléphone Steve Hemmerstofferconnu sur Twitter sous le nom d’OnLeaks, le Le Galaxy Z Fold 4 pourrait commencer à 1 799 euros pour son modèle 256 Go et 1 919 euros pour son modèle 512 Go. Ce prix de base est supérieur à celui du Galaxy Z Fold 3, lancé à 1 695 euros. Les prix varieront probablement en fonction des territoires, mais le prix de lancement américain du Galaxy Z Fold 3 était de 1 800 $ en comparaison.

Cela contraste avec une projection d’avril par analyste Ross YoungPDG de Display Supply Chain Consultants, qui a ensuite signalé que les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 pourraient voir une baisse de prix.

La production de téléphones Z Fold 4 et Z Flip 4 de Samsung pour juillet est plus du double de ce qu’elle était pour les Z Fold 3 et Z Flip 3. Pointant vers un lancement très fort. Pourrait voir une baisse de prix. – Ross Young (@DSCCRoss) 20 avril 2022

Bien que le Fold 3 soit le téléphone le plus cher que Samsung ait sorti en 2021, il a tout de même obtenu une baisse de prix bienvenue par rapport au précédent Plier 2 et l’original Pli 2019. Le Fold 3 est proposé à un prix de départ de 1 800 $ aux États-Unis, ce qui représente une baisse de prix bienvenue de 200 $ par rapport au prix de lancement du Fold 2. Au Royaume-Uni, le Z Fold 3 commence à 1 599 £ pour la variante 256 Go, tandis qu’en Australie, il est de 2 499 AU $. Le clapet Pendant ce temps, Z Flip 3 a vu son prix de lancement réduit de près de 400 $.

Pour en savoir plus, consultez CNET Galaxy Z Fold 3 et Z-Flip 3 avis.